New York’ta Kıbrıs buluşması

Birleşmiş Milletler (BM) Genel Sekreteri Antonio Guterres, Kıbrıslı Türk ve Rum liderler ile garantör ülkeler Türkiye, Yunanistan ve İngiltere’nin dışişleri bakanlarının katılımıyla yılın 2’nci gayri resmi Kıbrıs zirvesini topladı. 2 günlük zirvede Kıbrıs’ta gelinen aşama ve Türk ve Rumlar arasındaki güven arttırıcı önlemler görüşüldü.

New York’taki BM binasında yapılan toplantı Guterres’in önceki akşam verdiği yemekle başladı. Toplantıya BM Genel Sekreteri Guterres, Türk ve Rum liderler Ersin Tatar ve Nikos Hristodulidis, garantör ülkeler Türkiye ve Yunanistan’ın dışişleri bakanları Hakan Fidan ve Yorgos Yerapetritis katıldı. İngiltere’yi ise, Avrupa ve Kuzey Amerika’dan sorumlu Devlet Bakanı Stephen Doughty temsil etti. Aynı isimlerin katıldığı bir önceki toplantı mart ayında İsviçre’nin Cenevre kentinde düzenlenmişti.

FİDAN RUMLARI HEYECANLANDIRDI

Toplantıda daha önce Kıbrıslı Türk ve Rumlar arasında kararlaştırılan güven arttırıcı önlemlerin hangi aşamada olduğu ele alındı. Tatar, Kıbrıslı Türklere uygulanan ambargoların kaldırılması için yeni öneriler sunacağını açıklarken, Dışişleri Bakanı Hakan Fidan’ın yemekte dile getirdiği, “AB ile uzun süredir devam eden sorunlarımızı çözmek istiyoruz” cümlesi, Rum lideri heyecanlandırdı. Yemek çıkışı Hristodulidis, “Çok ilginç bir cümleydi çünkü Türkiye-AB ilişkilerinin düzelmesi Kıbrıs’ta atılacak adımlara bağlı” dedi. Toplantıda iki ayrı seansta Kıbrıs sorununun nasıl çözülebileceği konusunda fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye ve KKTC sorunun iki devlet temelinde çözümünü isterken, Rum tarafı ve Yunanistan federasyon temelinde bir çözümde ısrar ediyor.

Hürriyet Gazetesi