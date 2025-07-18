Ermeni büyükusta Levon Aronian’dan Magnus Carlsen’e karşı tarihi galibiyet

Las Vegas’ta düzenlenen Freestyle Chess Las Vegas Grand Slam turnuvasında Ermeni büyükusta Levon Aronian, satranç dünyasının son 14 yılındaki FIDE sıralamasının zirvesindeki ismi Magnus Carlsen’i 2:0 skorla mağlup etti.

Bu önemli galibiyetin ardından Aronian, turnuvanın çeyrek finaline yükseldi. Turnuvanın toplam ödül havuzu 750 bin ABD dolarıdır, şampiyon ise 200 bin dolar ödül kazanacak.

Freestyle satranç formatı, klasik satranç ile rastgele pozisyonları birleştirerek oyuncuların yaratıcılığını ön plana çıkarıyor. Aronian’ın bu zaferi, onun dünya satrancındaki güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne seriyor.

ERMENİ HABER AJANSI