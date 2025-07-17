Paşinyan’ı kızdırdılar… Türkiye ile barışmak yerine savaşalım mı

KOMŞUMUZLA BARIŞ İSTİYORUZ

Erivan’da dün basın toplantısı düzenleyen Paşinyan, konu Türkiye’den açıldığında normalleşmeye karşı çıkanları eleştirdi. Türkiye ile diyalog sürecinin devam edeceğini vurgulayan Paşinyan, “Ermenistan yönetimi komşumuz Türkiye ile ilişkileri rayına oturtmak için çalışmalarını sürdürürken kimileri bu komşumuzla düşman kalmamız gerektiğini savunmaya devam ediyor. Onlar ne söylediğinin farkında mı acaba? Ne yani Türkiye gibi komşuyla savaşalım mı yani. İzlediğimiz çizgiyi halkımız benimsemiyorsa seçim zamanı geldiğinde başkalarına oyunu vererek tavrını ortaya koyar” diye konuştu.

ZENGEZUR’UN AÇILMASI BİZİM DE YARARIMIZA

SON günlerde alevlenen Zengezur ulaşım koridoru hakkında da görüş açıklayan Paşinyan, “Ermenistan, bölgemizde tüm ulaşım yollarının açılmasından yana. Buna ülkemiz topraklarından geçen Zengezur ulaşım koridoru da dahil. Biz ülkemizin kuzeyden güneye, doğudan batıya bir dört yol haline gelmesinin büyük yarar sağlayacağını düşünüyoruz. Tabii yegane şartımız tüm çalışmaların Ermenistan egemenliği ve toprak bütünlüğü çerçevesinde yapılması” dedi. ABD Büyükelçisi Tom Barrack, Azerbaycan ile özerk toprağı Nahçıvan arasındaki Ermenistan toprağı üzerinden geçecek Zengezur koridorunu 100 yıl boyunca kiralayıp işletmeye talip olduklarını söylemişti.

Hürriyet Gazetesi