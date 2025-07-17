Papa XIV. Leo, Kasım ayında Türkiye’ye gelmeyi umuyor

Katoliklerin ruhani lideri ve Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, Kasım ayında Türkiye’ye gelmeyi umduğunu söyledi.

Katolik dünyasının ruhani lideri olan ve iki ay önce seçilen Vatikan Devlet Başkanı Papa 14. Leo, yaptığı bir konuşmada, Birinci İznik Konsili’nin 1700’üncü yıl dönümü etkinliklerine katılmak üzere bu yıl Türkiye’yi ziyaret etmeyi umduğunu dile getirdi.

Ekonomim’in haberine göre, Papalık makamının yazlık konutunun bulunduğu, Roma’nın güneydoğusundaki Castel Gandolfo’da ABD’den bir heyeti kabul eden Papa, “İznik Konsili’nin yıl dönümünde, ekümenik anma törenine katılmanızı ve sizi orada tekrar görmeyi umuyorum” ifadelerini kullandı.

Kasım ayının önemi

Kasım ayı Ortodoks dünyası için önemli olan Aziz Andreas Yortusu’na denk geliyor. Bu tarih, İstanbul’daki Fener Rum Patrikhanesi’nin kuruluş günü olarak kabul ediliyor.

Böylece hem Katolik hem de Ortodoks dünyası için anlamlı bir zamanlama yakalanmış oluyor. Türkiye’yi daha önce ziyaret eden papalar da bu dönemi tercih etmişti.

Birinci İznik Konsili, Roma İmparatoru I. Konstantinos’un çağrısıyla Hristiyanlıkta kiliseye bağlı bütün piskoposların katılımıyla 325 yılında İznik’te düzenlenmiş, Hristiyanlık tarihi açısından önemli kabul edilen konsilde dini konular tartışılıp karara bağlanmıştı.

Agos