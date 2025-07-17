Karagözyan Vakfı’nda Artin Kileci dönemi

Karagözyan Yetimhanesi Vakfı Başkanı, hayırsever Dikran Gülmezgil’in 75 yaşında hayatını kaybetmesinin ardından vakfın yönetim kurulunun yeni başkanı belli oldu. Vakıf yönetim kurulu, deneyim ve tecrübeyi dikkate alarak oy birliğiyle Artin Kileci’yi yeni başkan olarak belirledi.

Vakıf yönetimi, gelişmeyi şu açıklama ile duyurdu:

“Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı olarak, Başkanımız Sayın Dikran Gülmezgil’in vefatının ardından derin bir üzüntü içerisindeyiz. Kendisini saygı ve minnetle anıyor, Vakfımıza ve toplumumuza yaptığı değerli katkıları her zaman şükranla yad ediyoruz.

Yaşadığımız bu tarifsiz kaybın ardından, Vakfımızın geleceğini teminat altına almak ve faaliyetlerimizi kesintisiz sürdürmek amacıyla zorunlu olarak yeni başkan seçimi gerçekleştirmiş bulunuyoruz.

Bu önemli kararı alırken; Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı’nın kurucusu Dikran Efendi Karagözyan’dan ve bizlere emanet ettiği değerlerden aldığımız terbiye ve bilinçle, ayrıca Sayın Dikran Gülmezgil’in yetiştiği Karagözyan kültürü ve bizlere miras bıraktığı Karagözyanlılık duruşuyla hareket ettik.

Yönetim kurulumuzun oybirliği ile aldığı kararla, en deneyimli üyemiz ve Karagözyan’ın adeta kendisi olarak gördüğümüz büyüğümüz Sayın Artin Kileci’yi yeni başkanımız olarak seçmiş bulunuyoruz.

Bu vesileyle; Karagözyan ailesine, Ermeni toplumumuza ve tüm kamuoyuna hayırlı olmasını diliyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana titizlikle yürüttüğümüz Karagözyan Ermeni Yetimhanesi Vakfı’na ve Ermeni toplumumuza hizmetimiz aynı kararlılıkla sürecektir.

Yaşadığımız bu acı günlerde, Sayın Dikran Gülmezgil’in vizyonuyla geleceğe nice neferler yetiştirme kararlılığımızı bir kez daha kamuoyunun bilgisine sunarız.”

Artin Kileci hakkında

1953 yılında Kayseri’de doğdu. 1966–1967 döneminde Karagözyan Yetimhanesi’nden mezun olan Kileci, öğrenimine Melkonyan Eğitim Enstitüsü’nde devam etti. Kileci toplum içindeki çalışmalarının yanı sıra yaklaşık elli yıl boyunca Kapalıçarşı’da ticaretle meşgul olduktan sonra, aktif iş yaşamını sonlandırdı.

Agos