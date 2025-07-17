Ermenistan temsilcileri Almanya’da Dünya Yaz Universiade Oyunlarına katılıyor

16 Temmuz’da Almanya’da düzenlenen Dünya Üniversite Yaz Oyunları (Universiade) görkemli bir açılış töreniyle başladı. Ermenistan heyeti, Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’nın desteğiyle oyunlara katılıyor.

Bakanlığın verdiği bilgiye göre, Ermenistan’ı 7 farklı spor dalında mücadele edecek 18 sporcu temsil ediyor.

Duisburg kentindeki Schauinsland-Reisen Arenada gerçekleşen açılış töreninde Ermenistan bayrağını artistik jimnastikçi Julieta Avetisyan ile tekvandocu Sarkis Muradyan taşıdı.

Oyunlar, Almanya’nın Rhein-Ruhr bölgesindeki Düsseldorf, Essen, Bochum, Duisburg şehirlerinde ve başkent Berlin’de düzenleniyor.

Universiade müsabakaları 27 Temmuz’a kadar sürecek.

ERMENİ HABER AJANSI