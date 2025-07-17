Ermeni model, Dolce & Gabbana’nın yüksek moda defilesine katıldı

Ermeni model Ashot Grigoryan, Roma’da düzenlenen Dolce & Gabbana’nın yüksek moda defilesine katıldı.

Grigoryan, koleksiyonun en dikkat çekici tasarımlarından birini giydi: altın işlemelerle süslenmiş, dekoratif püsküllere sahip ve madalyon haçla tamamlanmış siyah kadife bir takım elbise.

Kıyafet, bu yılki koleksiyonun ana temalarından olan barok sanatından ve dini giysilerden ilham alıyor. Koleksiyon genel olarak dini ikonografiye ve İtalyan kültürel referanslara dayanıyor.

Ermenistan’ın Vanadzor şehrinde doğan ve Fransa’da büyüyen Grigoryan, aynı zamanda boksa da ilgi duymuştur.

Williams Agency, Wilhelmina, Boom Model Agency ve Wayf Hamburg gibi ajanslarla sözleşmesi bulunan Grigoryan, İtalyan moda markası I’M BRAIN’in de yüzüdür.

ERMENİ HABER AJANSI