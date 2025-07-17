Adıyaman Metropoliti Melki Ürek, ev hapsinde olan Adıyaman Belediye Başkanı Tutdere’yi ziyaret etti

Görüşmede, Ürek tarafından iyilik, huzur ve barış dilekleri ön plana çıktı

Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropolitliği Metropoliti Melki Ürek, görevden uzaklaştırılan ve ev hapsinde olan Adıyaman Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’yi evinde ziyaret etti.

10 Temmuz’dan bu yana ev hapsinde tutulan ve görevinden uzaklaştırılan Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere’ye toplumun farklı kesimlerinden destek ziyaretleri sürüyor.

Bu kapsamda, Adıyaman ve Çevre İller Süryani Kadim Metropoliti Melki Ürek de Başkan Tutdere’yi evinde ziyaret etti.

“Hedefimiz huzur ve barış”

Süreci üzüntüyle takip ettiklerini ifade eden Metropolit Ürek, yaşananların en kısa sürede sona ermesini ve yalnızca Türkiye’de değil, tüm dünyada barış ve huzurun hâkim olmasını temenni etti.

“Din adamları olarak iyilikten başka bir şey düşünemeyiz”

Melki Ürek, “Bu işlerin düzelmesi, bir daha böyle bir şey yaşanmamasını, her şeyin güzel geçmesini, iyi olmasını, sıkıntıların aşılmasını diliyoruz. Gerçekten üzüldük. Şu anda huzurlu olmayan herkes için üzgünüz, herkesin de huzurlu olmasını istiyoruz. Büyük geçmiş olsun. İnşallah bütün bunlar düzelir ve ortadan kalkar. Huzurlu, güzel bir ülke, bir Türkiye düşünüyoruz her zaman. Yalnızda Türkiye değil, çevremizdeki diğer devletlerin de huzurlu olmasını istiyoruz. Bizim hedefimiz zaten huzur ve barıştır. Din adamları olarak iyilikten başka bir şey düşünemeyiz” diye konuştu.

Tutdere: Adalet mücadelemizi sürdüreceğiz

Dayanışma ziyareti için Melki Ürek’e teşekkürlerini ileten Başkan Tutdere ise, “Biz şartlar ne olursa olsun bu adalet mücadelemizi sürdüreceğiz. İnşallah kısa süre içinde bu yanlıştan dönülür ve biz de işlerimize kaldığımız yerden devam ederiz” dedi.

T24