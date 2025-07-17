375 eserlik bir ömür: Mimar Sinan’ın en önemli 6 yapıtı…

Mimar Sinan 17 Temmuz 1573’te hayatını kaybetti, yaklaşık 100 yıllık hayatında 375 eser inşa etti. İşte Mimar Sinan’ın en önemli 6 eseri…

Osmanlı mimarisinin dâhisi Mimar Sinan, Kanuni Sultan Süleyman, II. Selim ve III. Murad dönemlerinde 49 yıl boyunca başmimar olarak görev yaptı. Bu uzun ve verimli kariyeri boyunca toplamda 375 eser inşa etti. En önemli eseri olarak kabul edilen ve “ustalık eserim” dediği Edirne’deki Selimiye Camii, mimarlık tarihinin zirvesi sayılır.

Mimarbaşı olduğu süre boyunca sadece yeni yapılarla değil, eski yapıların restorasyonlarıyla da ilgilendi. Bu alandaki en büyük çabalarından biri Ayasofya’nın korunması oldu; 1573’te kubbesini onardı ve çevresine takviye duvarlar inşa ederek yapının bugüne sağlam ulaşmasını sağladı.

SÜLEYMANİYE CAMİİ – 1557

Kanuni Sultan Süleyman adına inşa edildi. Mimar Sinan’ın “kalfalık eserim” dediği yapı hem mimari zarafeti hem de kompleks yapısıyla dikkat çeker; cami, medrese, hamam, hastane ve kütüphane gibi birçok birimi barındırır.

SELİMİYE CAMİİ – 1575

II. Selim için yapılan Selimiye Camii Mimar Sinan’ın “ustalık eserim” dediği başyapıtıdır.

43.28 metre çapındaki tek bir merkezi kubbeye sahiptir ve 70 metreyi aşan minareleriyle dikkat çeker.

2000’de UNESCO tarafından Dünya Mirası listesine dahil edilen Selimiye Camii ve külliyesi, 2011’de ise Dünya Mirası olarak tescil edildi.

ŞEHZADE CAMİİ – 1548

Kanuni Sultan Süleyman, genç yaşta ölen oğlu Şehzade Mehmed adına yapılan eser Mimar Sinan’ın “çıraklık eseri” olarak bilinir.

Kubbeli ve dört yarım kubbeli düzeniyle sonraki camilere öncülük etmiştir.

BÜYÜKÇEKMECE (KANUNİ) KÖPRÜSÜ – 1567

Mimar Sinan’ın mühendislik dehasını gösterdiği sivil mimari örneklerinden biri olan eser 636 metre uzunluğunda ve 28 kemerlidir.

Kanuni Sultan Süleyman (1520-1566) Zigetvar Seferi’ne çıkarken, ordunun, Büyükçekmece Gölü ile denizin birleştiği bu noktadan sallarla karşıya geçmekte çok zorlanması üzerine buraya köprü yapılmasını emretmiştir. Ancak köprü, oğlu II. Selim zamanında, 1567’de tamamlanmıştır.

HASEKİ KÜLLİYESİ – 1539

Kanuni Sultan Süleyman’ın eşi Hürrem Sultan için yaptırılmıştır.

Mimar Sinan’ın erken dönem külliye örneklerinden biridir.

RÜSTEM PAŞA CAMİİ – 1561

Kanuni Sultan Süleyman’ın Sadrazamlarından ve aynı zamanda kızı Mihrimah Sultan’ın kocası olan Damat Rüstem Paşa için Mimar Sinan’a yaptırıldı.

İç mekândaki İznik çinileriyle ünlüdür.

Cumhuriyet Gazetesi