George Aslan’ın Ermeni Soykırımı ile ilgili sözlerine TBMM tutanaklarında şerh düşüldü

İYİ Partili Buğra Kavuncu, DEM Partili George Aslan’ın sözlerinin İYİ Partililerce verilen dilekçe sonrası TBMM tutanaklarından çıkarıldığını duyurdu. Ancak sözlerin tutanaklara şerh düşülerek işlendiği anlaşıldı.

DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan, 18 Haziran’da TBMM Genel Kurulu’nda, “Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915’de öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz” demişti. George Aslan’ın konuşması, İYİ Partili vekiller tarafından kesilmeye çalışılmış, Meclis’te tartışma çıkmıştı.

Bugün İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, George Aslan’ın sözlerinin partilerinin yaptığı başvuruyla TBMM tutanaklarından çıkarıldığını duyurdu.

Buğra Kavuncu, TBMM Başkanlığı’nın yazılı açıklamasını da yayınlayarak şöyle dedi:

“Gazi Meclis çatısı altında Türk milletine parmak sallayıp, tarihimizi iftiralarla zan altında bırakan DEM Partili şahısla ilgili dilekçemizi bütün partilere ve TBMM Başkanına sunmuştuk.

İlgili kişi ifadelerinden dolayı ceza almasa da söylediği sözler TBMM tutanaklarından çıkarıldı. Bu iftiraya ceza verilmemesi ayrı bir garabet. Biz Türk milletinin onuru için var gücümüzle mücadeleye devam edeceğiz.”

Ancak Kavuncu’nun paylaştığı belgede TBMM Başkanı Kurtulmuş’un TBMM(den Aslan’ın sözleri için “TBMM tutanaklarında yer almasının milletimizin birlik ve beraberliği ile ortak ile ortak geçmişine yönelik TBMM’nin temsil ettiği misyonla uyuşmayacağı, bu nedenle bu sözlerin reddedildiğine yönelik ifadenin ilgili kısma not olarak işlenmesini” talep ettiği görülüyor.

TBMM Genel Kurulu’nda Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun Teklifi görüşmeleri sırasında söz alan DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan şunları söylemişti:

“1915’de Osmanlı nüfusu 13 milyonken bu nüfusun yaklaşık üç milyonu Hristiyan halklar yani Ermeni, Rum ve Süryanilerden oluşuyordu. Bugün 2025 yılındayız aradan tam 110 yıl geçti. Türkiye’nin nüfusu 86 milyonken normal koşullarda Hristiyan halkların nüfusunun da milyonlara ulaşması gerekirken neden on binlerle ifade edilmektedir? Bu insanların başına ne geldi? Sorduğum bu soruya tabii hiçbir cevap gelmedi. Biz 1915’de Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken aksine faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş tarafından Altındağ ilçesinde Talat Paşa için bir anıt yapıldı. 1915’te öldürülen, sürgüne gönderilen ve malları gasp edilen on binlerce Ermeni için bir anıt dikilmesi gerekirken onların ölüm emrini veren biri için anıt verilmesini kabul etmiyoruz. Bir halk için bazı kişiler kahraman olabilir ama başka halklar için bu insanlar kahraman değil birer katildir.”

Agos