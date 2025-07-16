Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi

|
***Metinde yer alan görüşler yazar(lar)ına ait olup, HyeTert’in görüşlerini yansıtmak zorunda değildir.***
|Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, “Eğer Ermenistan, Türkiye ile uzlaşmazsa, başka hangi alternatifler var? Türkiye gibi bir ülkeyle savaşa girmemizi söylüyorlar. Gerçekten ne hakkında konuştuklarının farkındalar mı?” dedi.
Ruslan Rehimov
Paşinyan, başkent Erivan’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.
Güney Kafkasya’da ulaşım hatlarının açılması konusuna değinen Paşinyan, Ermenistan’dan Ermenistan’a Azerbaycan toprakları üzerinden, Azerbaycan’dan Azerbaycan’a ise Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım hatlarının açılmasına, karşılıklı ticaretin ve üçüncü ülkelere çıkışların sağlanmasına ilgi duyduklarını söyledi.
Paşinyan, ulaşım hatları hususundaki tüm müzakerelerin Ermenistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi temelinde yürütüldüğünü belirterek, hiçbir görüşmenin bu ilkelerden kopuk yürütülmediğini ve yürütülmeyeceğini kaydetti.
ABD’nin “Sünik yolunun (Zengezur Koridoru) ABD’nin denetimine verilmesi” önerisini de değerlendiren Paşinyan, “Tüm teklifler, Ermenistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi çerçevesinde değerlendiriliyor. Hangi terim kullanılırsa kullanılsın, ister dış kaynak kullanımı ister kiralama ya da yatırım olsun tüm süreçler bu temel ilkeler doğrultusunda şekillenir. Zvartnots Havalimanı ve demir yolu gibi alanlarda da dış kaynak kullanımı mevcut. Fakat bu model, egemenliğe zarar vermiyor ve söz konusu mülkiyet devlete ait olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.
Paşinyan, bölgesel ulaşımın açılması bağlamında yatırım çekmek üzere yeni şirketin kurulmasının da gündeme geldiğini belirterek, bu çerçevede sadece kara ve demiryolları değil, boru hatları, enerji nakil hatları ve iletişim kablolarının da planlandığını söyledi.
Bir zamanlar Karabağ’da varlık gösteren sözde Ermeni rejiminin Erivan’daki ofisine de değinen Paşinyan, “Ermenistan içinde ikinci bir devlet yapısının oluşmasına izin veremem. Devlet bu konuda gerekli adımları atacaktır.” dedi.
Rus televizyon kanallarının yayınının durdurulması
Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden ayrılma ihtimali yüksek
“Avrupa Birliği üyeliğini istiyoruz”
Yeni anayasa tartışmaları
“Azerbaycan’la barış için çalışıyoruz”
Barış müzakerelerinde de değinen Paşinyan, “Anlaşma imzalanmadan önce paraflanabilir. Masada böyle seçenek de var.” dedi.
“Ermeni Apostolik Kilisesi’ni kurtaracağız”
Türkiye ile ilişkiler
Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi de hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daveti ile samimi ve açık sohbeti için teşekkür ettim. Görüşte tüm konuları ele aldık. Ulaştırma hatlarının açılması, ilişkilerin kurulması, çeşitli alanlarda olası işbirliği, Ani’deki tarihi köprünün restorasyonu ve diğer konular. Genel izlenimlerim olumluydu, bu görüşmeyle ilgili olumsuz hiçbir detay belirtmem mümkün değil.” değerlendirmesinde bulundu.
Yorumlar kapatıldı.