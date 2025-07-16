Ermenistan Başbakanı Paşinyan, Türkiye ile normalleşme sürecini değerlendirdi

Paşinyan, başkent Erivan’da düzenlediği basın toplantısında gazetecilerin sorularını yanıtladı.

Güney Kafkasya’da ulaşım hatlarının açılması konusuna değinen Paşinyan, Ermenistan’dan Ermenistan’a Azerbaycan toprakları üzerinden, Azerbaycan’dan Azerbaycan’a ise Ermenistan toprakları üzerinden ulaşım hatlarının açılmasına, karşılıklı ticaretin ve üçüncü ülkelere çıkışların sağlanmasına ilgi duyduklarını söyledi.

Paşinyan, ulaşım hatları hususundaki tüm müzakerelerin Ermenistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi temelinde yürütüldüğünü belirterek, hiçbir görüşmenin bu ilkelerden kopuk yürütülmediğini ve yürütülmeyeceğini kaydetti.

ABD’nin “Sünik yolunun (Zengezur Koridoru) ABD’nin denetimine verilmesi” önerisini de değerlendiren Paşinyan, “Tüm teklifler, Ermenistan’ın egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi çerçevesinde değerlendiriliyor. Hangi terim kullanılırsa kullanılsın, ister dış kaynak kullanımı ister kiralama ya da yatırım olsun tüm süreçler bu temel ilkeler doğrultusunda şekillenir. Zvartnots Havalimanı ve demir yolu gibi alanlarda da dış kaynak kullanımı mevcut. Fakat bu model, egemenliğe zarar vermiyor ve söz konusu mülkiyet devlete ait olmaya devam ediyor.” şeklinde konuştu.

Paşinyan, bölgesel ulaşımın açılması bağlamında yatırım çekmek üzere yeni şirketin kurulmasının da gündeme geldiğini belirterek, bu çerçevede sadece kara ve demiryolları değil, boru hatları, enerji nakil hatları ve iletişim kablolarının da planlandığını söyledi.

Bir zamanlar Karabağ’da varlık gösteren sözde Ermeni rejiminin Erivan’daki ofisine de değinen Paşinyan, “Ermenistan içinde ikinci bir devlet yapısının oluşmasına izin veremem. Devlet bu konuda gerekli adımları atacaktır.” dedi.

Rus televizyon kanallarının yayınının durdurulması

Paşinyan, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ve Başbakan Mihail Mişustin ile açık ve şeffaf ilişkileri olduğunu ifade ederek, “Fakat bazı Rus televizyon kanalları sınırı aşıyor. Yayınların durdurulması yönünde karar almak istemem ama bazı güçler bizi bu yönde adım atmaya zorluyor.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan’ın Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü’nden ayrılma ihtimali yüksek

Ülkesinin Kolektif Güvenlik Anlaşması Örgütü ile ilişkileri hakkında da konuşan Paşinyan, “Ermenistan’ın bu yapıdan ayrılma ihtimali, örgütte aktif rol alma ihtimalinden daha yüksektir.” bilgisini paylaştı.

“Avrupa Birliği üyeliğini istiyoruz”

Paşinyan, Brüksel ziyareti sırasında kendisine Avrupa Birliği’ne (AB) katılma isteklerinin sorulduğunu ifade eden Paşinyan, “Evet, AB üyeliğini istiyoruz” dedi.

Yeni anayasa tartışmaları

Ülkesindeki yeni anayasa tartışmalarında da değinen Paşinyan, “Yargı sisteminin toplumla organik bağları zayıf. Yeni anayasa kapsamında jüri sistemi gibi halkı doğrudan yargıya dahil edecek mekanizmaların oluşturulması gerektiğine inanıyorum.” diye konuştu.

“Azerbaycan’la barış için çalışıyoruz”

Paşinyan, Azerbaycan ile kalıcı barışın sağlanması için çalıştıklarını belirterek, “Savaş değil, barış olacak. Ermeni halkının da bu sürece destek vereceğine inanıyorum.” ifadelerini kullandı.

Barış müzakerelerinde de değinen Paşinyan, “Anlaşma imzalanmadan önce paraflanabilir. Masada böyle seçenek de var.” dedi.

“Ermeni Apostolik Kilisesi’ni kurtaracağız”

Paşinyan, hükümetle kilise arasındaki gerilime ilişkin, “Ermeni Apostolik Kilisesi benim için kutsaldır. Bugün yaptığımız her şey kilise adına ve kilise için yapılmaktadır. Kilisenin kendi eylemleriyle kendi varlığına zarar verdiği bir ortamda bunu görmezden gelemezdik. Kiliseyi, tıpkı Ermenistan’ı Serj Sarkisyan’dan kurtardığımız gibi kurtaracağız.” yorumunu yaptı.

Türkiye ile ilişkiler

Ülkesinin Türkiye ile ilişkilerine değinen ve bazı vatandaşlarının ilişkilerin normalleşmesine tepki gösterdiğini söyleyen Paşinyan, “Eğer Ermenistan, Türkiye ile uzlaşmazsa, başka hangi alternatifler var? Türkiye gibi bir ülkeyle savaşa girmemizi söylüyorlar. Gerçekten ne hakkında konuştuklarının farkındalar mı?” şeklinde konuştu.

Paşinyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’la yaptığı görüşmeyi de hatırlatarak, “Cumhurbaşkanı Erdoğan’a daveti ile samimi ve açık sohbeti için teşekkür ettim. Görüşte tüm konuları ele aldık. Ulaştırma hatlarının açılması, ilişkilerin kurulması, çeşitli alanlarda olası işbirliği, Ani’deki tarihi köprünün restorasyonu ve diğer konular. Genel izlenimlerim olumluydu, bu görüşmeyle ilgili olumsuz hiçbir detay belirtmem mümkün değil.” değerlendirmesinde bulundu.

AA