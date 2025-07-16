Ermeni basketbolcular, Avrupa U20 Şampiyonası’nda ilk galibiyetini aldı (Foto)

Ermenistan U20 Basketbol Milli Takımı, Yerevan’da düzenlenen Avrupa U20 Şampiyonası B Klasmanı B Grubu’ndaki ilk galibiyetini elde etti.

Dördüncü maçında Estonya ile karşılaşan Ermenistan Milli Takımı, 61-58’lik skorla rakibini mağlup etti.

Karen Demirchyan Spor ve Konser Kompleksi’nde gerçekleşen karşılaşmayı Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Janna Andreasyan ile Bakan Yardımcısı Hasmik Avagyan da tribünden takip etti.

Karşılaşmanın en skorer oyuncusu, 17 sayı, 16 ribaunt ve 3 asist ile “double-double” yapan Yura Melikyan oldu.

Sonuçta Ermenistan, grupta oynadığı 4 maçın ardından ilk galibiyetini almış oldu. Takımın bir sonraki rakipleri 16 Temmuz’da belli olacak.

ERMENİ HABER AJANSI