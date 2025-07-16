Dervişoğlu’ndan ‘1915’ notuna ilişkin açıklama: Milletvekillerimizi tebrik ediyor, destek olan partilere de teşekkür ediyorum

İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti’nin talebi üzerine DEM Partili Aslan’ın 18 Haziran günü yaptığı konuşmada tutanaklara not düşülecek olmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda alınan karara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:

“İyi Parti Meclis Grubumuz, büyük bir mücadelenin sonunda, Türk Milleti’nin ve Türk Devleti’nin tarihine dil uzatılan o konuşmayı TBMM tutanaklarından sildirdi. Milletvekillerimizi tebrik ediyor, destek olan partilere de teşekkür ediyorum.”

Aslan, 18 Haziran günü yaptığı konuşmasında, “Biz 1915 döneminde Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken; aksine, faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir” ifadesini kullanmıştı. (ANKA)

T24