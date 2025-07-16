Dervişoğlu’ndan ‘1915’ notuna ilişkin açıklama: Milletvekillerimizi tebrik ediyor, destek olan partilere de teşekkür ediyorum

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|İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, 18 Haziran günü DEM Parti Mardin Milletvekili George Aslan’ın 1915 olaylarına ilişkin açıklamalarına yönelik ifadelerinin yanına not düşülmesine ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda yapılan oylamaya ilişkin olarak, “Milletvekillerimizi tebrik ediyor, destek olan partilere de teşekkür ediyorum” dedi.
İyi Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, İyi Parti’nin talebi üzerine DEM Partili Aslan’ın 18 Haziran günü yaptığı konuşmada tutanaklara not düşülecek olmasına ilişkin TBMM Genel Kurulu’nda alınan karara yönelik sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, şunları kaydetti:
“İyi Parti Meclis Grubumuz, büyük bir mücadelenin sonunda, Türk Milleti’nin ve Türk Devleti’nin tarihine dil uzatılan o konuşmayı TBMM tutanaklarından sildirdi. Milletvekillerimizi tebrik ediyor, destek olan partilere de teşekkür ediyorum.”
Aslan, 18 Haziran günü yaptığı konuşmasında, “Biz 1915 döneminde Hristiyan halklara yönelik yaşanan soykırıma yönelik samimi bir yüzleşme beklerken; aksine, faillerin isimleri kamusal alanlara, sokaklara, parklara, okullara verilmekte ve anıtları dikilmektedir” ifadesini kullanmıştı. (ANKA)
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