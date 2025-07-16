Avrupa Gençler Şampiyonası’nda Ermeni boksörlerden 4 gümüş ve 2 bronz madalya

Avrupa Gençler Boks Şampiyonası’nda kızlar kategorisinde mücadele eden Ermeni sporcular, toplamda 4 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak önemli bir başarıya imza attı.

Ermenistan Boks Federasyonu’nun verdiği bilgilere göre, 46 kg’da Syuzanna İşkhanyan, 50 kg’da Hamest Afrikyan, 57 kg’da Anahit Harutyunyan ve 75 kg’da Viktoria Sahakyan finalde mücadele ederek gümüş madalya kazandılar.

46 kg’da Nana Balasanyan ve 52 kg’da Liana Jamkharyan ise üçüncü olarak bronz madalya elde etti.

ERMENİ HABER AJANSI