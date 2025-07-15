UNESCO, Nemrut Dağı’nın Ermeni kutsal alanının korunmasına yönelik çalışmalar yürütüyor (Foto)

UNESCO Dünya Mirası Listesi’nde yer alan Nemrut Dağı’ndaki Ermeni devasa heykellerin gelecek kuşaklara aktarılması amacıyla 2022 yılında başlatılan restorasyon ve konservasyon çalışmalarından olumlu sonuçlar alınmasıyla, bölgedeki simge eserlerde de nano kireç uygulamasına başlandı.

Kentte 2 bin 206 metre rakımlı Nemrut Dağı’ndaki dev heykellerin yüzey ve iç yapılarında oluşan kılcal çatlakların onarılması için 2022’de başlatılan nano kireç uygulamasının olumlu sonuç vermesinin ardından çalışmalar genişletildi.

Bu kapsamda Gaziantep Restorasyon ve Konservasyon Bölge Laboratuvarı ile Adıyaman Müze Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalarda bu yıl, Batı terasında yer alan ve Nemrut Dağı’nın simge eserleri olarak bilinen Kartal Başı ile Kral l. Antiochos’un heykelinde uygulamalara hız verildi.

Nemrut Dağı’nın (2.164 metre) kutsal tümülüsü, Ermeni Kommagene Krallığı’nın kralı I. Antiochos Yervanduni tarafından inşa ettirilmiştir. Antiochos, Büyük Tigran tarafından Tigran’a ait taçla taçlandırılmıştır. Nemrut Dağı’ndaki kutsal alanda yer alan Antiochos Kommagene heykelinde de bu taç görülmektedir.

Konik yapıda yapay tümülüs 50 metre yüksekliğe sahiptir. Tümülüsün doğu ve batı kısımlarında, birbirine benzeyen heykel grupları yer almaktadır. Bu heykellerde eski tanrılar, kral ve onun ataları betimlenmiştir.

Anıt kompleksin merkezinde oturur pozisyonda beş insan biçimli heykel bulunmaktadır.

Ortada Ermeni mitolojisinin en yüce tanrısı olan Aramazd’ın dokuz metre yüksekliğindeki heykeli yer alır.

Aramazd’ın sağında tanrıça Anahit’in, solunda ise tanrı Mihr’in heykelleri bulunmaktadır.

Uzmanlara göre bu kutsal alanın inşasının zorluk derecesi, yalnızca Mısır piramitleriyle karşılaştırılabilir.

ERMENİ HABER AJANSI