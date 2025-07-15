İncil’de adı geçen yedi kiliseden birinin olduğu kent: Denizli Laodikeia

Anadolu’nun en önemli arkeolojik alanları arasında yer alan Laodikeia Antik Kenti, Denizli kent merkezine yaklaşık 6 km uzaklıkta bulunuyor.

Antik dönemlerde ticaret, kültür ve inanç açısından önemli bir merkez olan Laodikeia, özellikle Roma İmparatorluğu döneminde büyük bir refah ve zenginlik içinde yaşadı.

MÖ 3. yüzyılda Seleukos Kralı II. Antiokhos tarafından eşi Laodike adına kurulan kent, Lykos (Çürüksu) Nehri’nin suladığı verimli bir ovada konumlanıyor. Ören yerinde 2003 yılından bu yana yapılan kazı ve araştırmalarda ilk yerleşimin MÖ 5500 yılından başlamak üzere MS 7. yüzyıl depremine kadar kesintisiz devam ettiği tespit edildi.

Yerleşmenin ilk ismi Rhoas, Demir Çağı’nda Diospolis (Zeus Kenti), Hellenistik Dönemde Laodikeia olmuş; 13. yüzyılda bölgenin Türkleşmesiyle birlikte Ladik ve son olarak su kaynakları ile ova ortasında yer alan gölden kaynaklı Denizli’ye dönüştü.

Antik Kent, Ana Ticaret Yolu’nun bir kolu üzerinde bulunması nedeniyle büyük bir öneme sahiptir. Zamanında yün ve tekstil üretimiyle de ünlü olan Laodikeia, antik kaynaklarda kaliteli yünleriyle anılır.

Yaklaşık 8 kilometrelik alana yayılan Laodikeia, erken Hristiyanlık döneminde de önemini korumuş ve İncil’de adı geçen yedi kiliseden biri olarak anılır. 2013 yılından bu yana UNESCO Dünya Miras Geçici Listesi’nde yer alıyor.

Prof. Dr. Celal Şimşek başkanlığında devam eden ve Türkiye İş Bankası’nın desteklediği kazı ve restorasyon çalışmalarında yeni buluntular gün ışığına çıkarılmaya devam ediyor.

T24