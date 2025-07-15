Fransa Cumhurbaşkanı’ndan Ermenistan Başbakanı ile görüşme sonrası Ermenice paylaşım

14 Temmuz’da Elize Sarayı’nda Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile bir araya geldi.

Görüşme sonrası Macron sosyal medya X hesabından Ermenice bir paylaşımda bulundu.

“Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ı Paris’te ağırlamaktan memnuniyet duydum. Azerbaycan ile barışın sağlanması yönündeki cesur çabalarına Fransa’nın desteğini bir kez daha teyit ettim.

Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış anlaşmasının mümkün olan en kısa sürede imzalanması, bölgedeki tüm halklar, ülkeler ve bölge ötesindekiler için yeni bir sayfa açabilir.

Bu görüşme ayrıca, tüm alanlarda işbirliğimizi derinleştirmeyi ve yakında stratejik ikili ortaklığımızı resmileştirmeyi amaçlayan ikili ilişkilerimizi gözden geçirme fırsatı sundu.” ifadelerini kullandı.

Paşinyan-Macron görüşmesine dair Ermenistan Başbakanlık Ofisi de bir yazılı açıklama yayımladı.

Açıklamada, Başbakan Paşinyan’ın Fransa’nın milli günü vesilesiyle Macron’u içtenlikle tebrik ettiği ve dost Fransa’ya refah ve kalkınma dileğinde bulunduğu belirtildi.

Fransa Cumhurbaşkanı Macron ise tebriklerinden dolayı teşekkür ederek, Ermenistan ile çok yönlü işbirliğini geliştirme ve derinleştirme taahhüdünü vurguladı.

Taraflar, Ermenistan-Fransa ilişkilerinin gündemindeki birçok konuyu ele aldı, ayrıca ortak projelerin ilerleyişi üzerine değerlendirmelerde bulundular.

Başbakan Paşinyan, Brüksel’de bugün gerçekleşen görüşmelere de değinerek, AB ile işbirliğini derinleştirme yönündeki Ermenistan Hükümeti hedefini vurguladı.

Bölgesel öneme sahip meseleler hakkında da görüş alışverişinde bulunuldu.

ERMENİ HABER AJANSI