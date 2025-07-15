Ermeni dağcılar Ararat Dağı’nda zirve yaptı (Foto)

Ermeni Yaylaları’nın en yüksek noktası olan Ararat Dağı (Ağrı Dağı), bu kez Ermenistan’dan gelen dağcıları ağırladı. Aralarında kadınların çoğunlukta olduğu bir grup Ermeni dağcı, Doğubayazıt’ta yaşayan ve uzun yıllardır dağcılık faaliyetlerinde aktif olarak görev alan rehber Aynur Sarıhan eşliğinde 5.137 metrelik zirveye başarılı bir tırmanış gerçekleştirdi.

Ermenistan’dan gelen ekip üyeleri arasında farklı yaş gruplarından hem kadın hem erkek sporcular yer aldı. Sabahın erken saatlerinde zirve yolculuğu başladı ve ekip, olumsuz hava koşullarına rağmen Ağrı Dağı’nın zirvesine ulaştı.

Tırmanışa rehberlik eden Aynur Sarıhan, daha önce birçok uluslararası ekibi Ağrı Dağı’na çıkarmış bir dağcılık rehberi olarak bölgeye gelen sporculara uzun süredir eşlik ediyor. Bu etkinlikte grubun büyük bölümünün kadınlardan oluşması dikkat çekti.

Sarıhan, tırmanış sonrası yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

“Böylesi bir uluslararası ekip ile özellikle kadın katılımının yüksek olduğu bir tırmanışı başarıyla tamamlamak hem fiziksel hem de manevi anlamda çok değerliydi. Ağrı Dağı sadece dağcılar için değil, kültürel etkileşim açısından da önemli bir nokta. Bu tırmanışta rehberlik yapmaktan memnuniyet duydum.”

Dağcıların Doğubayazıt’taki hazırlıkları öncesinde bölgedeki yerel rehberlerle yapılan teknik bilgilendirmeler, güvenlik kontrolleri ve hava durumu değerlendirmeleriyle süreç planlandı. Tırmanış boyunca grup, profesyonel dağcılık ekipmanları kullandı ve belirlenen kamp alanlarında konakladı.

Tırmanışın tamamlanmasının ardından ekip, zirvede hatıra fotoğrafları çekerek başarılarını belgeledi. Daha sonra güvenli şekilde inişe geçen grup, Doğubayazıt’a ulaşarak programını tamamladı.

ERMENİ HABER AJANSI