Kim Kardashian’a Ermenistan’ın tüm tarihini anlatan ansiklopedi hediye edildi

ABD’li Ermeni televizyon yıldızı Kim Kardashian, Instagram hesabında paylaştığı bir videoda kendisine hediye edilen Ermeni ansiklopedisini tanıttı ve onun tarihi ile kültürel değerine vurgu yaptı.

Kardashian yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verdi:

“Bu Ermeni ansiklopedisi ne kadar harika! Benim için özel olarak büyük bir kopya hazırlanmış, içinde Ermenistan’ın tüm tarihi yer alıyor. Anlaşmalar, haritalar, dini belgeler ve kültürümüz açısından çok önemli sözleşmeler içeriyor.”

Kardashian ayrıca ansiklopedinin İngilizce versiyonunu da takipçilerine gösterdi.

“Bu, şu anda satışta olduğunu düşündüğüm bir ansiklopedi. İngilizce olarak Ermenistan’ın tüm tarihini anlatıyor ve aslında neler yaşandığını açıklıyor. Bu o kadar önemli ve o kadar havalı bir şey ki,” ifadelerini kullandı.

ERMENİ HABER AJANSI