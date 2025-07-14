Gürcistan’ın Gandza köyünde Ermeni şair’in ev-müzesi restore edildi

12 Temmuz’da Gürcistan’ın Gandza köyünde büyük Ermeni şair Vahan Teryan’ın restore edilmiş ev-müzesinin açılış töreni ve geleneksel “Teryan Günü” kutlamaları gerçekleştirildi.

Açılış töreninin ardından, restore edilen ev-müzede bir gezi ve kültürel etkinlik programı düzenlendi.

Etkinliğe, Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanı Zhanna Andreasyan da katıldı. Bakan Andreasyan, Gürcistan’a yaptığı çalışma ziyareti çerçevesinde Gürcistan Kültür Bakanı Tinatin Rukhadze ile görüşme gerçekleştirdi.

Zhanna Andreasyan, 12 Temmuz’da Gandza köyünde Vahan Teryan’ın ev-müzesinin yeniden açılmasının önemini vurguladı ve bu açılışın Ermenistan ile Gürcistan arasındaki kültürel bağların güçlenmesine katkı sağlayacağını ifade etti.

ERMENİ HABER AJANSI