Ermenistan’dan ABD’nin “koridoru kiralayalım” açıklamalarına yanıt: Egemenliğimizi üçüncü bir tarafa devretmeyi görüşmedik

Ermenistan Başbakanı Paşinyan’ın Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan “Ermenistan, bölgesel ulaşımın açılması konusunu yalnızca Ermenistan Cumhuriyeti’nin egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi çerçevesinde görüşüyor. Ermenistan, egemen toprakları üzerindeki kontrolün herhangi bir üçüncü tarafa devredilmesini görüşmedi ve görüşmüyor” dedi

Ermenistan Cumhuriyeti Başbakanı Paşinyan’ın Sözcüsü Nazeli Bağdasaryan Armenpress’in konuyla ilgili sorularını yanıtladı.

Armenpress’e göre görüşme şöyle:

Soru: ABD’nin Türkiye Büyükelçisi, (Barrack’ın Middle East Eye’de yayınlanan açıklaması kastediliyor) bölgesel ulaşım altyapısının engellenmesinin kaldırılması hakkında konuşurken, ABD’nin Ermenistan’ın egemen topraklarının bir kısmını kiralaması ve bu sayede sözde “Zangezur Koridoru”nun hayata geçirilmesi olasılığından bahsetti. Bu açıklamayı nasıl yorumluyorsunuz?

Yanıt: Bahsettiğiniz adlandırma Ermenistan Cumhuriyeti tarafından kabul edilebilir değildir. Ermenistan’ın bölgesel altyapı engellerinin kaldırılması konusunu yalnızca kendi egemenliği, toprak bütünlüğü ve yargı yetkisi çerçevesinde görüştüğünü defalarca belirttik. Başka bir mantık düşünemeyiz. Arazi kiralama konusuna gelince, Ermenistan mevzuatında böyle bir düzenleme yalnızca tarımsal amaçlarla kullanılan tarım arazileri için geçerlidir. Dolayısıyla, ABD Büyükelçisi’nin bahsettiği seçenek mümkün değildir.

Soru: ABD Büyükelçisi’nin yol kontrolünün dış kaynak kullanımına verilmesinden bahsediyor olması mümkün müdür?

Yanıt: Ermenistan Cumhuriyeti, egemen toprakları üzerindeki kontrolün herhangi bir üçüncü tarafa dış kaynak kullanımı yoluyla verilmesini tartışmamıştır ve tartışmamaktadır. Ermenistan Cumhuriyeti topraklarının hiçbir bölümü ülkenin toprak bütünlüğü, egemenliği ve yargı yetkisi dışında olamaz.

Middle East Eye’da yayınlanan habere göre ABD’nin Türkiye Büyükelçisi Tom Barrack, Cuma günü gazetecilere verdiği demeçte, iki Kafkas ülkesi arasında uzun süredir askıda kalan diplomatik müzakereleri ilerletmek amacıyla, ABD’nin Ermenistan ve Azerbaycan arasında planlanan ulaşım koridorunu devralmayı önerdiğini söyledi.

Habere göre Barrack, New York’ta düzenlenen brifingde gazetecilere, Azerbaycan ve Ermenistan’ı kastederek “32 kilometrelik yol konusunda tartışıyorlar, şaka değil yıllardır sürüncemede kaldı: 32 kilometrelik yol,” dedi.

Habere göre Barrack şöyle devam etti: “Yani olan şu ki, Amerika devreye giriyor ve ‘Tamam, biz devralacağız 32 kilometrelik yolu, bize yüz yıllık kira sözleşmesiyle verin, siz de paylaşabilirsiniz’ diyor”

2020’deki Karabağ Savaşı’ndan beri Azerbaycan ve Türkiye, Ermenistan topraklarından geçecek ancak Ermenistan kontrolünde olmayacak, Nahcivan ile Azerbaycan’ı birbirine bağlayacak bir koridoru gündemde tutuyor. Ermenistan ise kendi topraklarından geçecek ancak kontrolünde olmayacak bu fikre karşı çıkıyor ve “Barış Kavşağı” projesini uluslararası toplumun gündemine sunuyor.

Geçtiğimiz haftalarda Trump yönetimi içindeki konuya yakın diplomatik kaynaklara atıfta bulunan Carnegie Endowment for International Peace’den Olesya Vardanyan, bir analiz yayınladı.

Buna göre Ermenistan’ın güney Syunik eyaletinden (Türkiye ve Azerbaycan buraya ‘Zengezur Koridoru’ diyor) geçen bir ulaşım bağlantısı üzerindeki çıkmazı aşmak için bir teklif gündemde. Bu fikir, Azerbaycan ve Türkiye tarafından istenen rota için tarafsız bir garantör olarak ABD tarafından işletilen bir ticari operatör sunuyor.

Agos