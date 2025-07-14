Ermenistan’da “Altın Kayısı” Uluslararası Film Festivali” sinefililere kapılarını açtı (Foto)

13 Temmuz’da “Altın Kayısı Uluslararası Film Festivali” 22. kez Yerevan’da kapılarını açtı.

Festival kapsamında önümüzdeki bir hafta boyunca aralarında Oscar ödüllü ‘Anora’ filminin de bulunduğu, prestijli festivallerde ödül kazanmış birçok film gösterilecek.

Bu yıl festival, İranlı ünlü sanatçı ve yönetmen Cafer Penahi’nin yönettiği ‘Sıradan Bir Olay’ filmiyle açılmış oldu. Film, bu yıl “Cannes Film Festivali”nde “Altın Palmiye” ödülünü de kazanmıştı.

Cafer Penahi bir sürpriz yaparak ve filminin gösteriminden dakikalar önce salona girerek, vatandaşı ve İran yeni dalga sinemasının kurucu klassiklerinden Amir Naderi’ye Parajanov Madalyası (gümüş para) takdim etti.

Festival kapsamında, Fransız Enstitüsü’nün desteğiyle, “Cannes Film Festivali” ve “César Ödülü” sahibi ünlü yönetmen Abderrahmane Sissako da Ermenistan’a geldi. Sissako, film festivalinin uluslararası yarışma bölümünün jüri başkanlığını yapacak.

Önümüzdeki günlerde ayrıca, ilk film denemeleri ve dünya çapında yıldızlarla buluşma birçok fırsatları da bekleniyor.

ERMENİ HABER AJANSI