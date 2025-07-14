Ermenistan Takımı’ndan Uluslararası Kimya Olimpiyatı’nda büyük başarı

5-14 Temmuz tarihleri arasında Birleşik Arap Emirlikleri’nin (BAE) Dubai kentinde düzenlenen “57. Uluslararası Kimya Olimpiyatı”nda Ermenistan takımı bir gümüş madalya ve üç ödül kazandı.

Ermenistan Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor Bakanlığı’ndan yapılan açıklamaya göre, gümüş madalyayı Vanadzor’daki matematik ve fen bilimlerine yönelik derinlemesine eğitim veren özel okulun 12. sınıf öğrencisi Arman Kharatyan kazandı.

Mansiyon ödüllerini alan öğrenciler ise, Yerevan’daki “Kvant” okulunun 12. sınıf öğrencisi Davit Ghazaryan, Gyumri’deki “Foton” okulunun 12. sınıf öğrencisi Sevada Harutyunyan ve Vanadzor’daki aynı özel okulun 11. sınıf öğrencisi Mikael Aleksanyan oldu.

Olimpiyat, hem uygulamalı hem de teorik olmak üzere iki aşamada gerçekleştirildi.

Kimya Olimpiyatı takımına, Organik ve Farmasötik Kimya Bilim ve Teknoloji Merkezi’nin araştırmacısı Andranik Davinyan ile Yerevan Devlet Üniversitesi Kimya Fakültesi öğrencisi Artyom Petrosyan liderlik etti.

Olimpiyata 90 ülkeden toplam 355 öğrenci katıldı. Her ülke en fazla dört öğrenci ile temsil edilebildi.

Geçen yıl düzenlenen “56. Uluslararası Kimya Olimpiyatı”ndan ise Ermenistan takımı dört bronz madalya ile dönmüştü.

ERMENİ HABER AJANSI