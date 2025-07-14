Ermeni kick boksör Zhora Hakobyan’dan Japonya’da etkileyici galibiyet

Ermeni kick boks sporcusu Zhora Hakobyan (31 galibiyet – 6 mağlubiyet), Japonya’nın Fukuoka kentinde düzenlenen K-1 Dontaku turnuvasında çarpıcı bir zafer elde etti. Hakobyan, Japon rakibi Riku Yamanoi’yi ilk raundda nakavtla mağlup etti.

Raundun sonunda önce Yamanoi’yi knockdown’a uğratan Hakobyan, rakibinin ayağa kalkmasının ardından güçlü bir saldırı başlatarak karşılaşmayı nakavtla sonlandırdı.

Bu zafer, Hakobyan’ın uluslararası arenadaki etkileyici performanslarının bir yenisi oldu.

ERMENİ HABER AJANSI