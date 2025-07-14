Ermeni futbolcu Arsen Zakharyan, yurtdışında forma giyen en değerli Rusya futbolcular arasında ilk beşte

Transfermarkt verilerine göre Ermeni furbolcu Arsen Zakharyan, yurt dışında forma giyen en değerli futbolcular arasında üçüncü sırada yer aldı. Ermeni orta saha oyuncusunun güncel piyasa değeri 9 milyon euro olarak açıklandı.

Ancak 2024 yazında bu rakam iki kat daha yüksekti – 18 milyon euro. Piyasa değerindeki düşüş, oyuncunun yaşadığı sakatlıklarla doğrudan bağlantılı; bu sakatlıklar nedeniyle Zakharyan, neredeyse tüm sezon boyunca İspanya’nın Real Sociedad takımının kadrosundan uzak kaldı. 2024–2025 sezonunda sadece dört maçta forma giyebildi.

Kaybedilen sezona rağmen, kulüp oyuncuya olan güvenini sürdürüyor. Teknik direktör ve kulüp yönetimi Zakharyan ile yollarını ayırmayı düşünmüyor. Ermeni orta saha oyuncusu, tam anlamıyla toparlandıktan sonra eski seviyesine yeniden ulaşmak için gereken her şeye sahip.

ERMENİ HABER AJANSI