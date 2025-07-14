Brüksel’de zirve sonrası Paşinyan, António Costa ve Ursula von der Leyen’den ortak açıklama

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile bir görüşme gerçekleştirdi. Görüşmenin ardından ortak yazılı açıklama yayımlandı.

Açıklama şöyle:

“AB ve Ermenistan, liderler zirvesinde ortaklıklarını yeniden teyit etti ve daha da ileri taşıdı

Bugün Brüksel’de Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen, Avrupa Birliği ile Ermenistan arasında gelişen ortaklığı teyit etmek ve ilerletmek amacıyla Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile bir araya geldi. Başkan Costa ve Başkan von der Leyen, Ermenistan’ın iddialı reform gündemini memnuniyetle karşıladı ve ülkenin egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve demokratik reformlara destek verdiklerini ifade ettiler.

Görüşmede liderler, AB-Ermenistan Ortaklık Gündemi metni üzerinde yakın zamanda varılan siyasi mutabakatı memnuniyetle karşıladılar. Bu belge, ilişkilerin derinleştirilmesine yönelik ortak taahhüdün önemli bir aşaması olarak değerlendirildi. Ayrıca vize serbestisi sürecinde kaydedilen ilerleme ve Ermenistan’ın AB üyelik sürecini başlatan yasa tasarısını kabul etmesi de memnuniyetle not edildi.

AB, Ermenistan’ın direncini artırmaya ve uzun vadeli kalkınmasına önemli mali ve teknik destekle bağlılığını yineledi. “Küresel Geçit” stratejisi kapsamında AB’nin Ermenistan’daki yatırımlarının 2,5 milyar euro’ya ulaşması öngörülüyor. Bu yatırımlar kapsayıcı büyümeyi ve bölgesel bağlantıları teşvik etmeyi hedefliyor.

Nisan 2024’te duyurulan 270 milyon euro’luk “Dayanıklılık ve Büyüme” programı, AB’nin Ermenistan’a sağladığı mali yardımı %50 oranında artırdı. 200 milyon euro’luk hibe desteği ve 70 milyon euro’luk proje finansmanı sayesinde bu program, Ermenistan’ın sosyo-ekonomik reform gündemine, sektör bazlı iş birliklerine ve enerji, ulaşım ile özel sektör yatırımlarına katkı sağlamayı sürdürüyor.

Bu bağlamda AB, Ermenistan’ın bölgesel bağlantılar ve uzlaşma hedefleyen “Barış Kavşağı” girişimini desteklediğini yeniden teyit etti. Başkan Costa ve Başkan von der Leyen, özellikle Azerbaycan’la barış görüşmelerine ve Türkiye ile ilişkilerin normalleşmesine yönelik çabaları da memnuniyetle karşıladıklarını belirttiler. Liderler ayrıca Ermenistan’ın Karadeniz Stratejisi gibi AB’nin bölgesel ve ekonomik girişimlerine daha fazla dahil edilmesinin önemine dikkat çektiler.

Başkan Costa ve Başkan von der Leyen, yaptırımların delinmesini önlemeye yönelik sıkı iş birliği ve atılan adımlar için Ermenistan’a teşekkür etti. Başbakan Paşinyan ile birlikte bu yöndeki ortak çabaların sürdürüleceği konusunda mutabık kalındı.

Güvenlik alanındaki iş birliği görüşmelerde özel bir yer tuttu. Liderler, AB ile Ermenistan arasında güvenlik ve savunma konularında istişarelerin başlatılmasını memnuniyetle karşıladı; barış, istikrar ve demokratik direnç konularında ortak taahhütlerini yinelediler.

Dış bilgi manipülasyonu, dezenformasyon ve siber tehditler gibi güvenlikle ilgili bazı endişelere değinen AB, Ermenistan’ın ihtiyaçlarını değerlendirmek, iş birliği önceliklerini belirlemek ve mevcut AB araçlarını devreye sokmak için birlikte çalışma önerisinde bulundu. Bilgi ekosistemini desteklemek amacıyla AB, bağımsız medyayı güçlendirmek için 1,5 milyon euro’luk yeni bir destek paketi açıkladı.

AB liderleri, Ermenistan’ın Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesi’ne ve Biyolojik Çeşitlilik Sözleşmesi Taraflar Konferansı’nın 17’nci toplantısına ev sahipliği yapacak olmasından duydukları memnuniyeti dile getirdi.

Son olarak liderler, zirvenin AB-Ermenistan ilişkilerinde önemli bir adım olduğunu vurguladılar ve bu sonbaharda yapılması planlanan bir sonraki AB-Ermenistan Ortaklık Konseyi toplantısında ilerlemenin sürdürülmesi çağrısında bulundular.”

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos