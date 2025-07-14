Altın Kayısı Film Festivali Ermenistan’da başladı

Sinema festivalleri arasında uluslararası alanda önemli bir yere sahip olan Altın Kayısı, 22. kez Ermenistan’ın başkenti Erivan’da başladı. Sinemaseverler açılışa akın etti.

Yerevan Belediye Başkanı Tigran Avinyan, festivale katılmak üzere Ermenistan’a gelen aktör, yönetmen ve yapımcıları ağırladı.

13-22 Temmuz tarihleri arasında gerçekleşecek festivalin kurucusu ve başkanı Harutyun Haçatryan, yakın zamanda hayatını kaybeden tüm Ermeni sinemacılara saygı duruşunda bulundu. Haçatryan’ın daveti üzerine, diğer iki kurucu ortak Susanna Harutyunyan ve Mikael Stamboltsyan sahneye çıktı ve üçü birlikte festivalin başladığını duyurdu.

Bu yılın açılış filmi, Mayıs ayında Cannes’da büyük ödül olan Altın Palmiye’yi kazanan Cafer Panahi’nin yeni filmi “Basit Bir Kazaydı” oldu.

Panahi, festivalin Parajanov Ödülü’nü, dünya sinemasına yaptığı derin katkılardan dolayı İranlı film yönetmeni, senarist ve fotoğrafçı Amir Naderi’ye takdim etti.

Altın Kayısı Uluslararası Yarışma Programı jüri başkanlığını Moritanyalı film yönetmeni ve yapımcısı Abderrahmane Sissako üstleniyor.

Diğer jüri üyeleri arasında şu isimler yer alıyor:

Daha önce Altın Kayısı ödülü sahibi olmuş, ve San Sebastián ve Torino film festivallerine katılmış Eric Nazarian;

Yunan Yeni Dalgası’nın kurucularından, Yorgos Lanthimos’un erken dönem çalışmalarının yaratıcılarından ve Atina Olimpiyat Oyunları törenlerinin yaratıcı yönetmeni Athina Rachel Tsangari;

Çağdaş Orta Asya sinemasının önde gelen isimlerinden Adilkhan Yerzhanov;

Filmleri Berlinale’de Altın Ayı ödülünü kazanan ve Oscar adaylığı alan tanınmış Rumen yapımcı Ada Solomon.

Festival, Sovyet döneminin efsanevi oyuncusu Armen Dzhigarkhanyan’ın yer aldığı Harutyun Khachatryan ve Nora Armani’nin 1994 yapımı Ermeni klasiği Last Station (Son İstasyon) ile sona erecek. Bu film, hafızaya, mekâna ve Ermeni sinemasının kendisine lirik bir saygı duruşu niteliğinde.

Agos