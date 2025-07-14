AB’nin Ermenistan’daki yatırımlarının 2.5 milyon avroya ulaşması bekleniyor

14 Temmuz’da çalışma bir ziyareti için Brüksel’e giden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, Avrupa Konseyi Başkanı António Costa ve Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen arasında üçlü bir görüşme gerçekleşti.

Toplantı sonrasında ortak bir basın açıklaması kabul edildi. Özellikle buna göre AB, Ermenistan’ın dirençliliğini ve uzun vadeli kalkınmasını kayda değer mali ve teknik yardımlar yoluyla desteklemeye yönelik güçlü taahhüdünü yeniden teyit etti.

Açıklamada Ermenistan’a verilecek yeni hibe ve finansman da söz konusuydu.

“Küresel Geçit’ strateji çerçevesinde, AB’nin Ermenistan’daki yatırımlarının 2.5 milyar avroya ulaşması bekleniyor. Bu yatırımlar kapsayıcı büyümeyi ve bağlantılılığı teşvik edecek.” denildi.

Sıra dış bilgi manipülasyonları ve müdahaleleri, dezenformasyon ve siber tehditler gibi güvenlikle ilgili çeşitli endişelere de geldi.

Bunlara değinilen açıklamada “AB, Ermenistan’ın ihtiyaçlarını değerlendirmek, işbirliği için öncelikli alanları belirlemek ve mevcut AB araçlarını uygulamak amacıyla işbirliği teklif etti. Ermenistan’ın bilgi ekosistemini desteklemek üzere AB, bağımsız medyanın güçlendirilmesi için 1.5 milyon avroluk yeni bir destek paketi açıkladı.” diye vurgulandı.

Hatırlanacağı üzere, 2024 Nisan ayında Ermenistan için 270 milyon avro değerindeki “Dirençlilik ve Büyüme” programı ilan edilmiş ve böylece AB’nin Ermenistan’a sağladığı finansmanı %50 oranında artırmış oldu. Bu program, şu anda da 200 milyon avro hibe ve 70 milyon avro tutarında finansmanı ile Ermenistan’ın sosyo-ekonomik reform gündemini, daha yakın sektörel işbirliğini ve enerji, ulaşım ile özel sektöre yönelik yatırımları desteklemeye devam ediyor.

ERMENİ HABER AJANSI