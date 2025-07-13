Rodos’tan Cotyora’ya Feriköy Bit Pazarı

Güven Bayar

Yeni ülkeler bulamayacaksın, bulamayacaksın yeni denizler. Hep peşinde, izleyecek durmadan seni kent. Dolaşacaksın aynı sokaklarda…

Dün sabah Feriköy Bit Pazarı’na diye evden çıktım. Önce Bomonti Gürcü Katolik Kilisesi Kütüphanesi’ne uğradım. (Kütüphane dışarıdan ziyarete kapalı.) Sonra pazara indim saat 10 gibi. Feriköy Bit Pazarı’nın gözlemesi, çayı güzeldir ya da o akış içinde seyre daldığım için bana öyle geliyor… Peşinden bir kahve, sigara falan derken gelen giden başlar. Herkesin kendine göre bir dünyası, ilgi alanı var; Para, plak, kitap, dergi, fotoğraf, biblo, pul toplayanlar da var, pazar nostaljisi olsun diye gelen de. Bin türlü insan hikayesi havalanıyor tezgâh üstlerinden…

Tezgâhları dolanmaya başladığında saat 11’e geliyordu. 3 gibi kahve arası verdiğimde bir aile geldi masaya ve tatlı bir Rum aksanıyla gözleme söylediler. Siparişler gelince bana de ikram etmek istediler ve öyle tanıştık Yannis Marinos ve güzel ailesi ile. Feriköy Pazarı’nın ününü duymuşlar ama tezgahlar beklentilerinin biraz altında kalmış. Ufak birkaç parça bir şey almışlardı ama akışı ve ortamı çok sevdikleri yüzlerinden anlaşılıyordu.

Yannis sohbet’e hemşehrim memleket nere diye başlayınca Pontus Cotyora’sından (Ordu) dedim. Mübadele ile Ordu’dan ayrılmak zorunda kalan Rumların Yunanistan’ın Katerini kentinde küçük bir Ordu şehri yarattıklarını, Katerini’yi 2011’de ziyaret ettiğimde Belediye başkanının bile Ordu Fatsalı olduğunu hatta büyükdedesinin Mübadele öncesi Ordu Fatsa’da bir dönem belediye başkanlığı dahi yapmış olduğunu anlatmaya başladı. (Fatsa Belediyesi 1878 yılında kurulmuştur. İlk belediye başkanı Kirkor Ağadır.)

Sohbet Mübadele öncesine ve sonrasına uzandı. Bu süreçler hepimizin bildiği ama yıllardır bilmiyormuşuz, çok eski de kalmış gibi yaptığınız şeyler! Biz Yannis’le sohbeti koyulaştırıp uzatınca eşi ve kızı Yannis’e hayde artık dedi. Pierloti’ye gideceklermiş. İstanbul çok pahalanmış dedi. İstanbul Kart almış onu göstermeye çalışıyor bana. Hadi sizi Osman Bey durağından Eminönü otobüsüne bindirim, oradan da Eyüp’e tramvayla devam edersiniz dedim. Çok mutlu oldular.

Bomonti’den yürüyoruz Kurtuluş’a (Tatavla) doğru, sanki 40 yıldır tanışıyoruz da birazdan evlere dağılacağız… Durağa geldik uzun uzun sarıldık, telefonlar alındı, Rodos’a davet ettiler hatta akşam otele döndüklerinde arayıp tekrar teşekkür ettiler ve bu sabah için de otele kahvaltıya davet ettiler ama gitmedim, gidemedim…

Bir vesile ile buluştuğumuzda, birbirimize olan sevgimiz, duygumuz içimizden taşıyor. Resmî tarih anlatıları, kimlik milliyetçisi politikalar yüzünden 20 milyonluk İstanbul’da 2 bin Rum kaldı. Anadolu’dan, ata topraklarından yüzlerce yıl önce koparılan insanların torunları birbirilerini bit pazarlarında buluyor.

Konstantinos Kavafis’le bitirelim;

“Başka diyarlara, başka denizlere giderim, dedin.

Bundan daha iyi bir kent vardır bir yerde nasıl olsa. Sanki bir hükümle yazgılanmış her çabam;

ve yüreğim sanki bir ceset gibi gömülmüş oraya.

Daha ne kadar çürüyüp yıkılacak böyle aklım?

Nereye çevirsem gözlerimi, nereye baksam burada gördüğüm kara yıkıntılarıdır hayatımın yalnızca yıllar yılı yıktığım ve heder ettiğim hayatımın.”

Yeni ülkeler bulamayacaksın, bulamayacaksın yeni denizler. Hep peşinde, izleyecek durmadan seni kent. Dolaşacaksın aynı sokaklarda. Ve aynı mahallede yaşlanacaksın ve burada, bu aynı evde ağaracak aklaşacak saçların. Hep aynı kente varacaksın. Bir başka kent bekleme sakın, ne bir gemi var, ne de bir yol sana. Nasıl heder ettiysen hayatını bu köşecikte, yıktın onu, işte yok ettin onu tüm yeryüzünde.

T24