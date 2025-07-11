LGBT düğünleri ve kadın papazlar Hristiyan mezhebini ikiye böldü

Anglikan Cemaati, kadın ruhbanlar ve LGBT bireylerin evlenmesi konusundaki anlaşmazlıklar nedeniyle dağılma tehlikesiyle karşı karşıya kalınca, reforma gitti. Reformun hedefi, Afrika ve Asya’daki muhafazakâr kiliselerin tepkilerini yumuşatmak ve mezhebin birliğini korumak.

Katoliklik ve Protestanlık’tan sonra en büyük Hristiyan mezhebi olan Anglikan Cemaati, kadınların papazlığa atanması ve LGBT bireylerin kiliseye kabulü gibi konular yüzünden bölünmenin eşiğinde

Yüzlerce yıldır İngiltere Krallarını taçlandıran bu makam, Henry VIII’in Vatikan’dan kopuşunun ardından oluşan İngiltere Kilisesi’nin en üst yetkilisi olarak 165 ülkedeki 85 milyon Anglikan’ı da temsil ediyor.

Cemaatin sembolük lideri Canterbury Başpiskopusu, Cemaati kurtarmak için kilise içinde güçlerinden vazgeçiyor. Afrika ve Asya’daki Anglikanlar’ın protestoları, kiliseyi ikiye bölüyor.

BOŞ KOLTUĞUN YETKİLERİ AZALTILDI

Toplamda 46 kiliseden oluşan küresel cemaatin iç yapısını ve karar alma süreçlerini gözden geçirmekle görevlendirilen kurul, Başpiskopos’un bazı idari görevlerini üstlenecek dönüşümlü bir uluslararası lider önerdi.

Bu görev, Asya, Afrika, Amerika, Avrupa ve Avustralya olmak üzere beş bölge arasında altı yıllık süreyle devredilecek.

Bu öneriyi geliştiren Piskopos Graham Tomlin, yapının artık güncellenmesi gerektiğini vurguladı.

Tomlim, “Artık yüz yıl öncesinden çok farklıyız” dedi. Tomlin, bu önerilerin 2026’daki toplantıda kabul edilmesini umuyor.

Canterbury Başpiskopos’un koltuğu, şu anda boş. Eski Başpiskopos Justin Welby, çocuk istismarlarını örtbas ettiği iddialarının ardından istifaya zorlanmıştı.

AFRİKA VE ASYA’NIN HASSAS KONUSU

Yeni adaylardan Piskopos Martyn Snow, sadece İngiltere Kilisesi içinde bile evlilik ve cinsellik konularında ortak bir tutum sağlayamayacağını söyledi.

LGBT bireylerin evlenmesi konusu, Hristiyanlık’ta son derece hassas bir konu olarak Hristiyan alemini bölmeye devam ediyor.

2003’te ABD’de ilk açık eşcinsel piskoposun atanmasıyla başlayan çatlak, 2015’te eşcinsel evlilik ayinlerinin kabulüyle derinleşti.

2023’te ise Gafcon adlı muhafazakar ittifak, İngiltere Kilisesi’nin eşcinsel birlikteliklere kutsama vermesini gerekçe göstererek Welby’nin liderliğini reddetti.

Ruanda Piskoposu Laurent Mbanda, “Gafcon başka bir cemaattir. Kabul edilen öğretiyi terk edenler ayrılmalıdır” dedi.

Anglikan cemaatinin ağırlık merkezi yıllardır Canterbury dışına kayıyor. Nijerya, Uganda ve Kenya gibi ülkeler, tüm Anglikanların üçte birine ev sahipliği yapıyor.

Bu ülkelerde eşcinsellik hala yasa dışı. İngiltere Kilisesi’nde son dört yılda ibadetlere katılım artsa da, bu artış uzun yıllar süren düşüşlerin ardından geldi.

https://www.sozcu.com.tr/lgbt-dugunleri-ve-kadin-papazlar-hristiyan-mezhebini-ikiye-boldu-p193989