Fransa’dan Ermenistan’a nükleer atık yalanı?

Fransa’dan Ermenistan’a nükleer atık gönderildiğine dair sahte haberlerin arkasında Rus Storm-1516 grubu var.

İnternette yanlış bilgi yaymakla meşgul olan Rus Storm-1516 propaganda grubu, gerçek gazetecilerin kimliklerini kullanmaya ve sahte web sitelerinde kendi adlarıyla materyaller yayınlamaya başladı, diye yazıyor The Insider.

Gnida Projesi’ndeki dezenformasyon analistleri, son zamanlarda en az dört benzer vaka tespit ettiklerini bildiriyor.

Bu yayınlardan biri Moldova’ya, ikisi Fransa ve Ermenistan’a, sonuncusu ise Almanya’ya yönelikti.

Özellikle, Moldova Cumhurbaşkanı Maia Sandu’ya karşı bir kampanya kapsamında, sahte The EU Insider web sitesinde (insider.eu.com) Radu Dumitrescu imzalı bir makale yayınlandı.

Sandu, Romence-İngilizce yayın yapan Romania Insider (romania-insider.com) web sitesinde çalışan gerçek bir gazeteci.

22 Mayıs’ta yayınlanan bir makalede, Kişinev Belediye Başkanı Maia Sandu’nun USAID tarafından tahsis edilen fonları zimmetine geçirdiği iddia edildi.

Storm-1516 daha sonra Fransız gazetesi Public’ten (public.fr) Romain Fiaschetti de dahil olmak üzere, beş gazetecinin adını kullandı.

25 Haziran’da sahte web sitesi Courrier France 24’te (courrierfrance24.fr) onun adıyla yayınlanan bir makalede, Fransız devlet şirketi Orano’nun Ermenistan’a nükleer atık gönderdiği ve Başbakan Nikol Paşinyan ile bağlantılı bir vakfa bağış yaptığı iddia edildi.

1 Temmuz’da sahte web sitesi Enquete du Jour’da (enquetedujour.fr) yayınlanan bir makalede de, iddiaya göre “Brigitte Macron’un transseksüel kimliğiyle ilgili söylentilerle bağlantılı” bir cerrahın ölümü bildirildi.

Son olarak, 4 Temmuz’da “Kanadalı” Toronto Journal web sitesi (torontojournal.ca), Alman Başbakanı “Friedrich Merz’in Kanada’da avlanırken yasadışı olarak kutup ayılarını öldürdüğünü” iddia eden bir makale yayınladı.

Metnin yazarının adı verilmese de Toronto Journal’ın yazar listesinde aslında Toronto Star için çalışan dört gazeteci yer alıyor.

Gnida Projesi ayrıca Norveç’e karşı ilk Fırtına-1516 saldırısını da aktarıyor.

8 Temmuz’da, iddiaya göre bir “çevre STK’sına” ait olan yeni kurulan ndc.eu.com web sitesi, Norveç’in Nitelva Nehri’nin ciddi şekilde kirlenmesi nedeniyle bir çevre krizi içinde olduğunu iddia eden bir makale yayınladı.

Medya kuruluşu, dezenformasyon analistlerinin Norveç’e yönelik saldırıları, Haziran ayında düzenlenen İnternet Yönetişim Forumu’na ev sahipliği yapmak üzere Norveç’in seçilmesine bağladığını vurguluyor.

Rusya, etkinliğe ev sahipliği yapmak için 2020’de başvuruda bulunmuştu.

Ermenistan Kamu Radyosu