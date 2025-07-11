Ermenistan hükümeti, turizm alanında ek olarak 120.5 milyon avroluk yatırım yapacak

Ermenistan Ekonomi Bakanı Gevorg Papoyan, hükümetin idari bölgelerde turizm altyapısını geliştirmek amacıyla ek olarak 120.5 milyon avro harcayacağını açıkladı. Bakana göre, projenin amacı, Ermenistan’ın idari bölgelerinde bölgesel kümelenmelerin (klasterlerin) geliştirilmesi yoluyla iklime dayalı altyapının kullanılabirliğini iyileştirmek ve yerel ekonomide turizm yatırımlarını artırmaktır. Söz konusu proje, kaplıca, macera, kültür, bilim, eko ve şarap turizmini teşvik ederek, yedi bölgesel kümenin gelişimini hedeflemektedir. ERMENİ HABER AJANSI Bunu paylaş: Facebook'ta paylaşmak için tıklayın (Yeni pencerede açılır) Facebook

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