Azerbaycan’ın zamanı azalıyor

Azerbaycan’ın kısa bir zamanı var, sonra Rusya ve İran kendisiyle ilgilenecek

Trump Nobel Ödülü istiyor ve bunun için bir barış olmalı, yani çok önemli bir şey yapmalı.

Rusya-Ukrayna savaşında, özellikle de İran-İsrail 12 günlük savaşında hiçbir şey başaramadı.

Rubio ile görüşmesinde Rubio, Ermenistan-Azerbaycan sorununun bir barış anlaşmasıyla sona ermesi için gerekçeler olduğunu söyledi.

Siyaset bilimci Stepan Danielyan, NEWS.am’e verdiği röportajda, “Trump’ın, hayalini gerçekleştirip Nobel Barış Ödülü’nü alması için burada bir alan açılıyor”,- dedi. S

Siyaset bilimci, Sünik yoluna ve ABD’nin bu konudaki rolüne değinerek, “Birçok kişi Sünik yolunu Süveyş Kanalı’na benzetiyor, yani orada büyük bir ticaret hacmine sahip bir tür temel yol olabilir.

Peki ne kadar ticaret hacmi olabilir?

Çinliler, bu çok açık.

Peki, ABD’nin Çin’in olası yollarını engellemek için uyguladığı tüm politika nedir?

Şimdi soru şu: Çin yeni yollar inşa ediyor.

Bir yol Pakistan-İran üzerinden geçiyor.

Çin çok para yatırdı ve yeni bir demiryolu inşa ediyor, çoktan başladı, Kırgızistan, Özbekistan, Türkmenistan’a giriyor, oradan da başka bir yere uzanmalı, biri İran üzerinden Bandarabbas limanına, diğeri Türkmen limanına, ardından Bakü’ye ve özünde Sünik koridorundan devam etmeli.

Gürcistan’dan geçtiğinde yol 600 km daha uzun oluyor ve bu da zaman ve para demek.

Şimdi soru şu.

Azerbaycan’ın Çin ile stratejik ilişkileri var, Gürcistan’ın da var, Ermenistan’da benzer bir anlaşma yok.

Eğer o yol Sünik’ten geçiyorsa, sadece Azerbaycan’ın kontrolünde olması gerekiyor.

Kendisi de, “Savaşı ben kazandım ve o yol benim olmalı” diyor.

Çin malı durumunda, ABD o yolu kontrol etmek istiyor, ancak Azerbaycan’ın buna ihtiyacı yok ve bir bakıma Türkiye’nin de ihtiyacı yok.

Ancak Azerbaycan’ın Rusya ve İran ile ilişkilerinin gerginleştiği mevcut durumda, ABD bu fırsatı değerlendiriyor.

Azerbaycan’ın durumu kötüleştiği ve Rusya-Ukrayna savaşının bitmesine kısa bir süre kaldığı için, İran ve Rusya bu konuyla ilgilenecek.

Şimdi bir fırsat penceresi açıldı ve bu nedenle Azerbaycan, Sünik yolunun ABD’nin kontrolüne geçmesini kabul edebilir”,- diyen siyaset bilimci, bu durumda ABD’nin yolu istediği zaman açıp, istediği zaman kapatabileceğini belirtti.

Ermenistan Kamu Radyosu