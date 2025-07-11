ABD Dışişlerİ Sözcüsü: ABD yönetimi, Ermenistan-Azerbaycan barışı için gerekeni yapmaya hazır

Basın toplantısında konuşan ABD Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Tami Bruce, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış müzakereleri sürecine değindi.

Bruce’a, Washington’un Ermenistan ve Azerbaycan’a barış anlaşmasının imzalanması konusunda yardımcı olmak üzere net bir planı veya teklifi olup olmadığı soruldu. Sözcü, ABD’nin barıştan yana bir tutum sergilediğini vurguladı.

“ABD, Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı desteklemektedir. Basın açıklamalarını yakından takip ediyoruz ve bu konuda paylaşabileceğimiz ek bir bilgi bulunmamaktadır,” ifadelerini kullandı.

Bruce ayrıca, geçmişteki yönetimlerin yaklaşımlarına da atıfta bulunarak, bugünkü ABD yönetiminin de barış için çalıştığını dile getirdi.

“Gereken adımları atacak ve barışa giden yolda ilerleyeceklerinden eminiz.”

ERMENİ HABER AJANSI