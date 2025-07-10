Paşinyan- Aliyev görüşmesi 5 saat sürdü

Ermenistan Başbakanı Paşinyan Abu Dhabi’de Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüştü. İki lidere heyetleri de eşlik etti.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, çalışma ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne gitti.

Abu Dhabi Uluslararası Havalimanı’nda Ermenistan Başbakanı, BAE Başbakan Yardımcısı ve Dışişleri Bakanı Şeyh Abdullah bin Zayed El Nahyan tarafından karşılandı.

Başbakan Paşinyan’ın BAE Cumhurbaşkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüştü.

Başbakan Paşinyan, Perşembe günü ise Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev ile bir görüşmede bir araya geldi.

Sabah başlayan ve 5 saat süren görüşme öğle saatlerinde sona erdi.

Ermenistan tarafında Başbakan Yardımcısı Mher Grigoryan, Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve Ermenistan Parlamentosu Başkan Yardımcısı Ruben Rubinyan heyette yer aldı.

Görüşmede Ermenistan-Azerbaycan arasında mutabakata varılan ancak hala imzalanmayan barış anlaşmasının ele alınması bekleniyordu.

Her iki taraf da buluşma sonrasında aynı açıklamayı yaptı. Açıklamaya göre her iki taraf da, doğrudan ikili müzakerelerin normalleşme süreciyle ilgili tüm konuların ele alınmasında en etkili format olmaya devam ettiğini teyit etti. Sonuç odaklı diyaloğu sürdürme konusunda mutabık kaldılar.

Liderler, sınır belirleme konusundaki ilerlemeyi gözden geçirerek, ilgili devlet komisyonlarına bu yöndeki pratik çalışmaları sürdürmeleri talimatını verdiler. İki taraf ayrıca, ülkeler arasında istikrar ve güveni artırmayı amaçlayan ikili müzakereleri ve güven artırıcı önlemleri sürdürmeyi taahhüt ettiler.,=

Rus devlet haber ajansı TASS ise bir kaynağa dayandırdığı haberinde, toplantının amacının ‘yıl sonuna kadar barış anlaşmasını imzalayabilmek için anlaşmayla ilgili ‘çelişkileri çözmek’ olduğunu belirtti.

(Ermenistan Kamu Radyosu)

Agos