Paris’teki “Hrant Dink Okulu”dan yıl sonu gösterisi

22 Haziran’da Paris Arnouville’deki Hrant Dink Okulu’nda 97 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yıl sonu gösterisi büyük bir coşku yarattı.

Paris Arnouville’deki Hrant Dink Okulu’nda, 22 Haziran’da 97 öğrencinin katılımıyla düzenlenen yıl sonu gösterisi düzenlendi.

Veliler, eğitim severler Arnouville’deki Hrant Dink Okulu’nun “Oskian” gösteri salonunda toplandı. Gösteriye yoğun katılım vardı.

İlk olarak anaokulu öğrencileri sahneye çıktı. Şiirleri, tiyatro oyunları, şarkıları ve danslar sergilediler.

Daha sonra ilkokul öğrencileri sahne aldı.

2023’te Hrant Dink Okulu’nun dört hayırseveri, Setrak Aydın, Garo Karapetyan, Movses Martiryan ve Artun Soşi, “Surp Sahak ve Surp Mesrop” rozetine önayak olmuşlardı. Bu yıl rozeti Narek Değirmentaş kazandı.

Gösterinin başından sonuna kadar yöneticiler Garo Karapetyan ve Setrak Aydın öğretmen kadrosunu, öğrencileri, velileri ve katılımcı toplumu cesaretlendirdiler.

(Arevelk)

Agos