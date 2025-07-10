Küdüs şehir meydanı Ermeni ünlü fotoğrafçı ismiyle andlandırıldı

Küdüs Ermeni cemaatinin temsilcisi Gegham Balyan, Küdüs iktidarının şehrin meydanını Ermeni Soykırımı’ndan kurtulan ünlü Ermeni fotoğrafçı Elia (Yeghya) Kahvedjian ismiyle adlandırdığını bildirdi.
Meydana yerleştirilen tabela üzerine şunlar yazılmış: “Küdüs’e aşık olan, Ermeni Soyıkırımı’ndan kurtulan Kahvedjian’ın Meydanı.”
Urfa’lı Ermeni ailede doğan Elia, 1915 Ermeni Soykırımı’na 5 yaşında tanık oldu. Soykırmda ünlü fotoğrafçının 100’den fazla aile üyesi öldürüldü.
Bugünlerde Kahvedjian’ın mirası, Küdüs’ün eski şehirde bulunan, onun toru Elia Kahvedjian’a ait “Elia Kahvedjian” fotoğraf studyosu tarafından koruluyor.
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