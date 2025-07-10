Konstantinos Argiros’tan Harbiye Açıkhava’da unutulmaz gece

Yunanistan’ın sevilen sanatçılarından Konstantinos Argiros, “First Time in Türkiye!” sloganıyla İstanbul Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdiği Türkiye’deki ilk konserinde müzikseverlere unutulmaz bir gece yaşattı.

Yunanistan’ın önde gelen sanatçısı Konstantinos Argiros, Sinkron Yönetim Danışmanlığı tarafından “First Time in Türkiye!” sloganıyla Türkiye’deki ilk konserini dün gece Harbiye Cemil Topuzlu Açıkhava Tiyatrosu’nda gerçekleştirdi.

Özel Zapyon Rum Okulu’nun 150. yılı anısına düzenlenen ve tüm biletleri günler öncesinden tükenen konsere, Argiros’un Türkiye’deki hayranları yoğun ilgi gösterdi.

Konseri izlemeye gelenler arasında Fener Rum Patriği Bartholomeos’un yanı sıra Ziynet Sali, Nilgün Belgün ve Fadik Sevin Atasoy gibi birçok ünlü isim yer aldı.

“TÜRKİYE BENİ ÇOK DUYGULANDIRDI”

Konser öncesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulunan Konstantinos Argiros, “İlk defa Türkiye’de konser vereceğim için çok mutluyum. Dostlarımın ve arkadaşlarımın burada olduğunu biliyordum ancak bu kadar yoğun bir dinleyiciye ve dosta sahip olduğumu bilmiyordum. Bu durum beni çok duygulandırdı. Herkese çok teşekkür ediyorum. Tabi ki ilgi bekliyorduk ama bu kadar yoğun bir ilgiyle karşılaşacağımızı beklemiyorduk. Mutluluk verici bir stres içerisindeydik, dolayısıyla bugün burada herkes eğlencenin doruğuna çıkacak” dedi.

ŞARKILARIYLA BÜYÜK BEĞENİ TOPLADI.

Yunan şarkıcı Afroditi Chatzimina’nın Türkçe ve Yunanca seslendirdiği şarkıların ardından sahneye çıkan Argiros, gece yarısına kadar konsere ara vermeden devam etti. “Eleftheros”, “Ti na to kano”, “Elpida”, “Paraskevi Proi” ve “S’Agapao Giati” gibi en sevilen şarkılarıyla geceye katılanlara unutulmaz anlar yaşattı. Konsere katılan seyircilere gecenin anısına ise “Konstantinos Argiros” yazılı mendiller hediye edildi. Sahnedeki enerjisi ve samimi tavırlarıyla büyük beğeni toplayan Argiros, konserin ardından ise kuliste hayranlarıyla bir araya geldi.

GELİRİ ZAPYON RUM OKULU’NA BAĞIŞLANDI

“First Time in Türkiye!” sloganıyla duyurulan konser, Özel Zapyon Rum Okulu’nun 150. yılına özel olarak düzenlendi. Geceden elde edilen tüm gelir ise eğitim ve kültür projelerine destek olmak amacıyla okula bağışlandı.

BirGün Gazetesi