Kınalıada Rum Kampı, Ermeni öğrencilere kapılarını açıyor

Kınalıada’daki Hristo Manastırı Pedopolis Protis Çocuk Kampı, Ermeni toplumundan çocukları misafir edecek. Kampa katılacak olan 28 öğrenci, dört gözetmen öğretmen eşliğinde, 11-19 Ağustos tarihlerinde Manastır’da vakit geçirecek.

Karagözyan Yetimhanesi Vakfı himayesinde bulunan Kınalıada Gazturman Gayan Dinlenme Evi, koronavirüs pandemisi ve 6 Şubat 2023 depremlerinin ardından güçlendirme çalışmaları nedeniyle beş yıldır kapalı.

Ermeni okullarında eğitim gören çocukların yaz ayları boyunca gittiği dinlenme evinde, çeşitli etkinlikler ve atölyeler düzenleniyordu. Dinlenme Evi’nin güçlendirme çalışmalarına önümüzdeki Ekim ayında başlanması planlanıyor.

Ari Çolak ve Diamandis Komvopoulos

Ari Çolak ve Diamandis Komvopoulos

Öte yandan Dinlenme Evi’nin geçmişte başkanlığını yürüten Ari Çolak’ın girişimleriyle Kınalıada’da bulunan ve müdürlüğünü Diamandis Komvopoulos’un üstlendiği Hristo Manastırı Pedopolis Protis Çocuk Kampı, Ermeni toplumundan çocukları misafir edecek. Öğrenciler geçen yıl da çocuk kampında kısa süre vakit geçirmişti.

Türkiye Ermenileri Patriği Sahak Maşalyan’ın izni ve Kınalıada Surp Krikor Lusavoriç Kilisesi Dini Önderi Üstrahip Harutyun Damadyan himayesinde 28 öğrenci, dört gözetmen öğretmen, 11-19 Ağustos tarihlerinde Manastır’da vakit geçirecek. Aret-Monik Yerganyan’ın sponsorluğunu üstlendiği organizasyonda öğrencilere her gün çeşitli etkinlikler düzenlenecek.

Agos