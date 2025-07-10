Ermenistan’da Taşnaksutyun partisi üyelerine yönelik ev aramaları ve gözaltılar

10 Temmuz sabahı, erken saatlerde , Ermeni Devrimci Federasyonu (EDF- Taşnaksutyun) üyelerinin evlerinde ve ofislerinde aramalar yapıldı. EDF, Parlamento’daki “Ermenistan” ittifakı üyesi Gegham Manukyan’ın oğlu Taron Manukyan’ın da aralarında olduğu parti üyelerinden birkaçının gözaltında olduğunu bildirdi.

EDF’ye göre, Yerevan Şehir Meclisi üyesi Arsen Martoyan da gözaltına alındı. Ayrıca, EDF üyesi Vahagn Matinyan ve EDF Ermenistan Gençlik Birliği Merkez Yönetim Kurulu Başkanı Gevorg Muradyan’ın evlerinde de aramalar yapıldı.

Ulusal Güvenlik Servisi, milletvekili Gegham Manukyan’ın telefonuna el koydu

Son verilere göre, gözaltındaki dört kişi Yerevan Soruşturma Dairesi’ne sevk edildi.

(Civilnet, Arevelk)

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