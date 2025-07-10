Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, Paşinyan-Aliyev görüşmesine ilişkin detayları paylaştı.”

Ermenistan Dışişleri Bakanlığı, 10 Temmuz’da Abu Dabi’de Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında 5 saat süren görüşmenin detaylarını açıkladı.

Buna göre liderler, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki devletlerarası ilişkilerin normalleşme gündeminin çeşitli boyutlarını ele aldılar.

Taraflar ayrıca, ilişkilerin normalleşmesi sürecine ilişkin tüm konuların ele alınmasında ikili müzakerelerin en etkili format olduğunu teyit ederek, bu temelde sonuç odaklı diyalogların sürdürülmesi konusunda mutabık kaldılar.

Liderler, sınır belirleme sürecinde kaydedilen ilerlemeye dikkat çekerek, ilgili devlet komisyonlarına bu yöndeki pratik çalışmaları sürdürmeleri talimatını verdiler.

Taraflar ayrıca, iki ülke arasındaki ikili müzakerelerin ve güven artırıcı önlemlerin devam ettirilmesi konusunda da anlaşmaya vardılar.

Ermenistan Başbakanı ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) Devlet Başkanı Şeyh Muhammed bin Zayed Al Nahyan’a sıcak ev sahipliği ve ikili görüşmenin organizasyonu için teşekkür etti.

ERMENİ HABER AJANSI