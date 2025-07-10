Ermenistan-Avrupa Birliği Ortaklık Komitesi toplantısı

AB, Ermenistan’ın egemenliğine ve toprak bütünlüğüne tam desteğini vurguluyor

8 Temmuz’da, Kapsamlı ve Gelişmiş Ortaklık Anlaşması (CEPA) temelinde kurulan Ermenistan-Avrupa Birliği Ortaklık Komitesi’nin altıncı toplantısı Brüksel’de yapıldı.

Taraflar, CEPA’nın uygulama sürecini ve Ermenistan-Avrupa Birliği iş birliğinin genişletilmesini görüştüler.

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanlığı’nın bildirdiğine göre, Ermenistan ve AB, ortak değerlere bağlılık temelinde Ermenistan-AB ortaklığında kaydedilen önemli ilerlemeyi vurguladılar.

Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Ararat Mirzoyan ve AB Yüksek Temsilcisi Kaja Kalas’ın, Avrupa Birliği Dışişleri ve Güvenlik Politikası Yüksek Temsilcisi, Avrupa Komisyonu Başkan Yardımcısı’nın 29-30 Haziran 2025 tarihlerinde gerçekleştirdiği ziyarette yaptıkları önemli açıklamaları, yeni Ermenistan-AB Ortaklık Gündemi’ne ilişkin siyasi anlaşmayı ve Avrupa Komisyonu’nun Vize Serbestisi Eylem Planı önerisini onaylamasını memnuniyetle karşılandı.

Bu kararlar Ermenistan ve AB’yi birbirine daha da yakınlaştıracaktır.

Ermenistan ve AB ayrıca, Ermenistan ve AB arasında daha yakın sektörel iş birliğini ve AB’nin Küresel Geçit girişimi çerçevesinde bağlantı ve iş sektörlerine büyük ölçekli yatırımları teşvik etmeyi amaçlayan 270 milyon avroluk “Dayanıklılık ve Büyüme” programının uygulanması da memnuniyetle karşılandı.

Ortaklık Komitesi, hukukun üstünlüğü, adalet sektörü reformları, kolluk kuvvetleri, insan hakları ve yolsuzlukla mücadele alanlarındaki gelişmeleri gözden geçirdi.

AB, Ermenistan’ın demokrasiye, hukukun üstünlüğüne ve insan haklarına olan bağlılığını ve bu alanlarda kaydedilen somut ilerlemeyi değerlendirdi.

AB, bu alanlarda sürekli reformlara ve her türlü ayrımcılığı ortadan kaldırmayı amaçlayan ek adımlara ihtiyaç olduğunu vurguladı.

Taraflar, sivil toplumun karar alma ve kamu yönetimi süreçlerine tam katılımının önemini vurguladı.

Ermenistan ve AB, kapsayıcı bölgesel bağlantıyı teşvik etme fırsatlarını, ekonomik çeşitlendirme ve karşılıklı ticaretin genişletilmesi yönlerini, dijital ve yeşil dönüşümleri hızlandırmanın yollarını, enerji güvenliği alanında iş birliğini derinleştirmeyi ve iklim eylemi konusunda iş birliğini güçlendirmeyi görüştü.

Dış politika, güvenlik ve savunma politikası bağlamında, taraflar Ermenistan ile AB arasında yakın zamanda imzalanan ve Ermenistan’ın AB kriz yönetimi misyonlarına ve operasyonlarına katılımının çerçevesini tanımlayan anlaşmayı ve ilk Ermenistan-AB güvenlik ve savunma istişarelerinin yapılmasını memnuniyetle karşıladılar.

Taraflar, hibrit ve siber tehditlere, dış müdahaleye ve dezenformasyona karşı mücadelede dayanıklılık imkânlarının geliştirilmesine odaklanarak yeni iş birliği alanlarını görüştüler.

Ermenistan’daki AB sivil misyonunun bölgedeki barış ve istikrara yaptığı önemli katkıyı yeniden teyit ettiler.

Ortaklık Komitesi ayrıca bölgesel gelişmeleri ve Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki ilişkilerin normalleşme sürecini görüştü.

AB, Ermenistan ile Azerbaycan arasındaki barış anlaşmasının metni üzerinde varılan anlaşmayı memnuniyetle karşıladı ve imzalanması ve onaylanması çağrısında bulundu.

AB, 1991 Alma-Ata Bildirgesi ilkelerine dayalı olarak Ermenistan’ın egemenliğine, toprak bütünlüğüne ve uluslararası alanda tanınan sınırlarının dokunulmazlığına tam desteğini vurguladı.

AB ayrıca Ermenistan’ın Türkiye ile ilişkilerini tam olarak normalleştirme çabalarına desteğini ifade etti.

Toplantıya Ermenistan Cumhuriyeti Dışişleri Bakan Yardımcısı Vahan Kostanyan ve Avrupa Dış Eylem Servisi Doğu Avrupa ve Rusya Genel Müdür Yardımcısı Odron Perkauskienen eş başkanlık etti.

Ermenistan Kamu Radyosu