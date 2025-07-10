Ermeni kadın satranç oyuncuları FIDE Dünya Kupası’nın 2. turunda

Ermeni kadın satranç oyuncuları Lilit Mkrtchyan ve Elina Danielyan, FİDE Dünya Kupasın’a katılıyor.

Turnuva, eleme (knock-out) formatında yapılıyor. Her turda katılımcılar iki klasik parti oynar. Skor 1-1 olursa, galip hızlı ve yıldırım satrançta oynanacak tie-break ile belirlenir.

FİDE Kadınlar Dünya Kupası’nın 2. turunun ilk maçında Ermenistan’ı temsil eden Lilit Mkrtchyan, “Polonyalı rakibi Alexandra Maltsevskaya’yı siyah taşlarla yendi.

Elina Danielyan ise Bulgaristan’ı temsil eden Antoaneta Stefanova ile berabere kaldı.

ERMENİ HABER AJANSI