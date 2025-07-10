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Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl önce bugün zincirlerini kırdığımız Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak

2025-07-10
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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.
Zafer Fatih Beyaz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak.” ifadesine yer verdi.

Paylaşımda, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı da yer aldı.

AA

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