Cumhurbaşkanı Erdoğan: 5 yıl önce bugün zincirlerini kırdığımız Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin yeniden ibadete açılışının 5. yıl dönümü dolayısıyla paylaşımda bulundu.

Zafer Fatih Beyaz Cumhurbaşkanı Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, “5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedilerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak.” ifadesine yer verdi. 5 yıl önce bugün zincirlerini kırıp Ezan-ı Muhammedîlerle yeniden buluşturduğumuz Ayasofya, inşallah ebediyen özgür kalacak… https://t.co/WcwQSqiHqo — Recep Tayyip Erdoğan (@RTErdogan) July 10, 2025 Paylaşımda, Ayasofya’nın Diyanet İşleri Başkanlığına devredilerek ibadete açılmasına ilişkin Resmi Gazete’de yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı da yer aldı. AA