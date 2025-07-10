ABD, Yerevan ve Bakü’ye ulaşımın açılmasıyla ilgili teklif sunduğu yönündeki haberlere değindi

ABD Dışişleri Bakanlığı, eski ABD Başkanı Donald Trump yönetiminin Ermenistan ve Azerbaycan’a Güney Kafkasya’da ulaşım bağlantılarının açılmasına ilişkin bir teklif sunduğuna dair haberlere yönelik açıklama yaptı.

ABD Dışişleri Bakanlığı Basın Bürosu, Ermeni “Armenpress” haber ajansının sorusuna yanıt olarak, basında yer alan bu haberlerle ilgili herhangi bir bilgiye sahip olmadıklarını belirtti.

Açıklamada, “Amerika Birleşik Devletleri, Güney Kafkasya’da barış ve istikrarı güçlendirmeye yönelik çabaları desteklemektedir. Ancak basında çıkan bu haberlerle ilgili paylaşabileceğimiz herhangi bir bilgimiz bulunmamaktadır” ifadelerine yer verildi.

Daha önce, Carnegie Vakfı analisti Olesya Vartanyan, iki yabancı diplomattan edindiği bilgilere dayanarak, Trump yönetiminin Azerbaycan’ı Ermenistan toprakları üzerinden Nakhicevan’a bağlayan bir yol konusunda Ermenistan ve Azerbaycan’a teklif sunduğunu ileri sürmüştü.

Söz konusu kaynaklara göre, ABD’nin önerisi, yıllar önce Avrupa Birliği (AB) tarafından gündeme getirilen bir modele benziyordu. Bu model, 2008 savaşının ardından Rusya ile Gürcistan arasında varılan plana dayanıyordu. Plana göre taraflar, Abhazya ve Güney Osetya’daki ihtilaflı bölgelerden geçen güzergâhların yönetimini tarafsız bir İsviçre şirketine devretmeyi ve bu şirketin lojistik verileri ilgili tüm taraflara iletmesini taahhüt etmeyi kabul ediyordu.

ERMENİ HABER AJANSI