Paşinyan ve Aliyev BAE’de bir araya gelecek

Ermenistan Başbakanı Sözcüsü Nazeli Baghdasaryan, Başbakan Nikol Paşinyan’ın 9 Temmuz’da çalışma bir ziyareti için Birleşik Arap Emirlikleri’ne (BAE) gideceğini açıkladı.

Sözcü, Paşinyan’ın BAE Cumhurbaşkanı Şeyh Muhammed bin Zayed El Nahyan ile görüşeceğini bildirip 10 Temmuz’da Azerbaycan Cumhurbaşkanı ilham Aliyev ile de bir araya geleceğini vurguladı.

“10 Temmuz’da Abu Dabi’de Ermenistan ile Azerbaycan arasında barış süreci çerçevesinde Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev arasında ikili görüşme geçekleşecek.”

ERMENİ HABER AJANSI