Locarno Film Festivali’nin açılışı Stepanyan’ın filmi ile

Yönetmen Tamara Stepanyan’ın “In the Land of Artois” Filmi Locarno Film Festivali’nin açılışını yapacak

Saygın Locarno Uluslararası Film Festivali, Parisli film yönetmeni Tamara Stepanyan’ın Ermeni-Fransız uzun metrajlı filmi “In the Land of Artois”in galasıyla açılacak.

Stepanyan’ın resmi Facebook sayfasında yayınladığı bir gönderide, “In the Land of Artois”in ilk uzun metraj filmi olduğunu belirtti.

Locarno Film Festivali’nin açılışında “Grande” Meydanı’nda 8 bin seyirciye gösterilecek.

Yönetmen, “Sevinç, gurur, gözyaşları. Ermenistan, vatanım için çok önemli”,- diye yazdı ve filmi yaratan yaratıcı ekibine ve destekçilerine teşekkür etti.

2025 Locarno Uluslararası Film Festivali 6-16 Ağustos tarihleri ​​arasında düzenlenecek.

Ermenistan Kamu Radyosu