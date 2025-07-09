Kudüs’te, Yeğya Kahveciyan adıyla meydan

Kudüs Meydanı, Soykırım’dan kurtulan ünlü Yeğya Kahveciyan’ın adıyla adlandırıldı

Kudüs’ten Geğam Balyan’ın bildirdiğine göre, Kudüs Belediyesi, Soykırım’dan kurtulan ünlü Yeğya (Elia) Kahveciyan’ın adını bir meydana verdi.

Meydandaki tabelada İbranice, “Elia Kahvejian Meydanı.

Kudüs’e Aşık Fotoğrafçı, Soykırım Kurtulanı”,- diye yazmaktadır.

Yeğya, Urfa’da doğdu.

Soykırım başladığında beş yaşındaydı.

Urfa Ermenilerinin öz savunma savaşlarına, ayaklanmaya tanık oldu.

Osmanlı ordusu ayaklanmayı bastırır, babası ve kardeşlerinden biri öldürülür ve Ermeni nüfusu, kadınlar, çocuklar ve yaşlılar, Deyr ez Zor’a doğru ölüm yoluna girer.

Yeğya, 10 yaşındayken Yakın Doğu Yardımlaşma insani yardım örgütü tarafından 10.000 diğer yetimle birlikte bulunana kadar, sokaklarda yiyecek arayarak yaşar.

Yeğya, Halep’teki yetimhanelere, ardından Nasıra’ya gönderilir ve hayatının sonuna kadar yaşayacağı Kudüs’e gider.

Burada yeni hayatını bulur, kendi fotoğraf stüdyosunu kurar ve dünya çapında ünü burada başlar.

Yeğya’nın ailesinden yüzlerce kişi Ermeni Soykırımı’nın kurbanı olur.

Bugün, Yeğya’nın fotoğraf stüdyosu Elia Photo Service, Kudüs’ün Eski Kenti’nde hala varlığını sürdürmektedir ve mirası, kendi adını taşıyan torunu tarafından korunmaktadır.

Ermenistan Kamu Radyosu