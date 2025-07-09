Buenos Aires’te Güney Amerika’nın ilk ve en büyük “Tumo” Yaratıcı Teknolojiler Merkezi açıldı

Arjantin’in başkenti Buenos Aires’te Güney Amerika’nın ilk “TUMO” Yaratıcı Teknolojiler Merkezi açıldı. Merkez, haftalık 6000’e kadar genci kabul etme kapasitesiyle şimdiye kadarki en büyük merkezi olma özelliğini taşıyor.

Proje, Buenos Aires Şehri Eğitim Bakanlığı ile iş birliğiyle hayata geçirildi. Tumo merkezi, Latin Amerika’nın en büyük tasarım merkezlerinden biri olan Centro Metropolitano de Diseño (CMD) binasında faaliyet gösterecek.

2026 yılında Buenos Aires’in kuzey ve güney bölgelerinde iki büyük Tumo merkezi daha açılması planlanıyor. Böylece başkentteki gençler, sosyal statülerinden bağımsız olarak teknoloji ve tasarım eğitimi alma imkanına sahip olacaklar.

Merkezin resmi açılış törenine Buenos Aires Belediye Başkanı Jorge Macri, Eğitim Bakanı Mercedes Miguel ve Tumo’nun Genel Müdürü Marie Lou Papazian katıldı.

Kaydedelim ki TUMO Yaratıcı Teknolojiler Merkezi, Ermenistan’ın başkenti Yerevan’da kurulmuş yenilikçi bir eğitim merkezidir. 12-18 yaş arası gençlere ücretsiz olarak teknoloji ve tasarım alanlarında eğitim vermektedir. Merkezde öğrenciler animasyon, oyun geliştirme, programlama, grafik tasarım, film yapımı, müzik ve daha birçok alanda hem teorik bilgi hem de pratik beceriler kazanmaktadır.

ERMENİ HABER AJANSI