Ani Katedrali hakkında soru önergesi

Türk milletvekili, Ani Katedrali’nin cami olarak yeniden açılacağı söylentileri üzerine Kültür Bakanı’na soru sordu

Türkiye’nin Kürt yanlısı Halkların Eşitliği ve Demokrasi (DEM) partisi üyesi Georg Aslan, tarihi bir Ermeni kilisesi olan Ani Katedrali’nin cami olarak yeniden açılacağı yönündeki haberlerle ilgili olarak parlamentoya bir soru önergesi sundu.

Hıristiyan Milletvekili, önergede, Kutsal Meryem Ana Kilisesi olarak da bilinen Ani Katedrali’nin, Türkiye’de ihmal edilen yüzlerce tarihi manastırdan biri olduğunu vurguladı.

Katedralin dünya kültür mirasının bir parçası olarak önemini vurguladı.

Son medya haberlerine atıfta bulunan Aslan, Türkiye Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy’a birkaç soru sordu.

“Ani Katedrali’nin, restorasyondan sonra cami olarak yeniden açılacağı doğru mu?

Eğer öyleyse, bu kararın gerekçesi nedir?

Bu tarihi yapının dini kimliğini değiştirip camiye dönüştürme kararı, Türkiye’nin çok dinli ve çok kültürlü yapısına aykırı olmaz mı?

Ani Katedrali’nin camiye çevrilmesi kararı, orijinal dini ve kültürel kimliği göz önünde bulundurularak yeniden gözden geçirilmeli mi?

Görev süreniz boyunca hangi kilise ve manastırlar camiye çevrildi?

Son 20 yılda kaç kilise ve manastır camiye çevrildi?”,- diye sordu milletvekili.

Anadolu Ajansı, “Anadolu’da ilk cuma namazının kılındığı Ani’nin ‘Fethiye Camii’ olarak restore ediliyor” başlıklı bir yazı yayınlamıştı.

Yazıda, Ani Katedrali, orijinal Hıristiyan aidiyetinden veya Meryem Ana Katedrali’nin adından bahsedilmeden sadece “Fethiye (Fetih) Camii” olarak sunulmakta, ayrıca restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardından kilisenin cami olarak ziyaretçilere yeniden açılacağı belirtilmekteydi.

Ermenistan Kamu Radyosu